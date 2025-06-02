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▲中部環團指台中火力發電廠內10部機組有5部沒許可證，竟能繼續運轉。（圖／中部環團提供，2025.06.02）

▲台中市議員吳佩芸針對中火火力全開提出質詢。（圖／吳佩芸提供，2025.06.02）

台灣能源問題近來吵翻天，中部環團今痛批中火10機組有5個無有效許可證，卻持續燃煤，呼籲推動修法中止逾期操作。台中市長盧秀燕先是酸現在政府就是法律，根本是「只許州官放火，不許百姓點燈」。她在議會答詢時突然有感而發，指「上一任一樣是民進黨政府，憑良心講比較能協調、比較具有同理心，比較能重視民意」，並意有所指的說「現在的立法院還有一絲絲的機會來修法，以後我就不知道了」。中部環團今（2）日上午在台中市議會前開記者會，指台中火力發電廠10部機組有5部沒許可證，竟能繼續運轉！環團說，2、3號機組因超量燒煤，2019年被台中市政府撤照，中央卻認定撤照無效，雙方還在憲法法庭打官司；第6、7、10號機組的執照今年1月1日到期，台電卻靠著「台化條款」繼續無照運轉。「台化條款」係指2018年賴清德擔任行政院長時，民進黨修法對於許可證只准放寬、維持現狀，不能加嚴。台中市長盧秀燕受訪時贊同環保團體的主張，她指出地方政府在處理許可證議題時碰到困難，錯誤的法律規範與國家對民眾的承諾背道而馳，她指出包括南部的興達電廠也是無照運轉、影響人民健康。政府希望人民依法行事，自己沒執照卻在發電，怎麼要求民間守法？根本是「只許州官放火，不許百姓點燈」。因此應該修法，讓地方政府有實際參與權、推動所有燃煤電廠逐年降低用煤量。下午無黨籍市議員吳佩芸繼續質詢中火火力全開的議題，盧秀燕回答「我們這條路非常艱辛，一路不斷發聲、不斷爭取」，接著她說「上一任一樣是民進黨政府，憑良心講比較能協調、比較具有同理心，比較能重視民意」。並列舉蔡英文政府時代，她如何從年燒1500萬噸煤爭取逐年遞減到年減300萬噸，以及成功爭取拆煤增氣讓空氣品質改善等。盧秀燕說，她無意比較，或許新任政府上任才一年多，對民意的體認還不夠，導致台中、高雄3個電廠除役的、沒許可的機組都派上用場，顯見「不光是體恤民意、以民為念的政策失敗，能源政策也失控，既然有問題為什麼要一意孤行、一定要做？」接著她話鋒一轉說非常感謝環團，地方政府雖據理力爭，若中央政府一意孤行，甚至政府就是法律，不能體會民意，地方政府能用的工具實在非常有限。接著埋下大罷免伏筆，指若目前法令是錯誤的，「現在的立法院還有一絲絲的機會來修改，以後我就不知道了」。