我是廣告 請繼續往下閱讀

美國川普政府於上月23日撤銷哈佛大學招收外國學生資格，此外，媒體報導美國學生簽證審查與面試新措施，引發社會關注。外交部今（2）日表示，此案攸關我國學生赴美留學及深造權益，總統賴清德甚為重視，外交部長林佳龍已數度親向AIT/T處長谷立言聯繫，表達對我國學生權益的高度關切。美國哈佛大學日前遭川普政府撤銷招收外國學生資格，外媒更引述美國務卿盧比歐（Marco Rubio）簽署電報指出，美國領事官員應對「以任何目的前往哈佛大學（Harvard University）的非移民簽證申請人，進行全面的線上活動審查」，相關報導均引發我國社會關注。外交部今指出，總統賴清德非常重視此事，外交部第一時間即與美國在台協會台北辦事（AIT/T）、我國駐美國代表處及駐波士頓辦事處密切聯繫，持續掌握事件發展及可能影響。此外，外交部長林佳龍也數度跟美國在台協會台北辦事處長谷立言親自聯繫，表達關切。關於哈佛大學遭撤銷招收國際學生資格一事，美國國土安全部已於5月29日宣布給予哈佛大學30天的寬限期，聯邦法院也裁定暫緩執行相關命令，現階段在學的學生暫時未受到影響；由於最終仍須等待法院正式判決結果，後續發展尚待觀察。目前我駐波士頓辦事處已主動聯繫50餘位在哈佛就讀的台灣學生，關心在校情形並提供協助。目前台灣同學就學並未受到影響，正等待哈佛大學國際事務處進一步說明。駐處將持續與校方及我國同學保持密切聯繫。外交部說明，有關預計今年入學的國際學生簽證措施，經洽詢AIT/T了解，現階段已預約的學生簽證面談仍照常進行，沒有取消；有意申請簽證者，包括學生及交流簽證，也可以繼續遞件，對於尚未安排確認面談時間的申請人，則建議持續留意AIT/T網站所更新的訊息。