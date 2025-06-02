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▲李宓帶傷跳舞，沒想到在課程進行時傷口裂開，現場血跡斑斑。（圖／李宓IG）

擁有高學歷又家財萬貫的「資生堂千金」李宓，在2021年結婚後，陸續產下5位寶貝，然而她卻深受懷孕時的肚皮贅肉及妊娠紋困擾，因此接受了腹部修復手術。李宓在手術傷口尚未痊癒時就去上了綢吊舞蹈課，傷口卻在上課途中裂開，瞬間鮮血直流，嚇壞現場學員及老師。李宓在社群貼出自己練習綢吊舞蹈時的影片，只見她在空中自在旋轉，然而影片的下一秒卻看見血正在從李宓的腹部滴落，血不止染上了舞蹈用的絲綢，就連地板上也是一片血跡，畫面雖然打著馬賽克，但還是能看見其中駭人畫面。李宓表示，自己在產後3個月時做了腹部拉皮手術，生過2次雙胞胎的她，肚子上垂下來的皮跟其他孕婦比起來多了許多，她也自認這個手術比生產還痛，但為了修復自己不好看的肚皮，她勇敢的接受了手術，並透過手術總共切下了5塊肚皮，「那肚皮上，有懷孕的記憶、妊娠紋、剖腹產刀痕還有多少次被寶寶踢到睡不著的腳印。」雖然和這些珍貴的回憶道別，但也象徵著她重獲新生。透過這次運動時傷口的經驗，李宓才知道原來手術結束後是不能夠運動的，當初的她覺得傷口小小的，因此不以為意，沒想到傷口卻突然在眾人目睹下裂開了，不過李宓也馬上就醫，讓醫生重新縫合傷口，現在傷口已經沒問題了。