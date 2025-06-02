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中國女生哈佛演說 暗抗川普師生鼓掌

中國網友起底背景 疑靠NGO老爸留英留美

小粉紅炸鍋嗆權貴 中美兩邊不是人

坦言陷兩難 蔣雨融考慮離開美國

哈佛大學與川普政府對立持續升溫，美國國務卿更點名將積極撤銷與中共有關的留學生簽證，而來自中國的留學生蔣雨融在哈佛大學畢業典禮上發表演說引發熱議，不過卻遭中國網友起底疑為「權貴」背景，大酸最好不要回中國。哈佛大學5月29日舉行畢業典禮，中國留學生蔣雨融（Yurong “Luanna”Jiang）身穿應是帶有中國風的服裝，以略帶娃娃音的聲音，代表畢業生發表演說，以自身經歷要看見共同的人性，而非一味地因為差異而妖魔化他人，「那些被我們標記為敵人的人也是人，在看見他們的人性時，我們也找到自己」，引發現場師生熱烈鼓掌。蔣雨融是哈佛甘迺迪學院（Harvard Kennedy School）公共管理國際發展碩士（Master in Public Administration in International Development）畢業生，該學院多達60％學生為國際生。她在英國讀高中，並在美國杜克大學取得學士學位，她認為美中之間應該有更多學術交流。蔣雨融作為畢業生代表在哈佛畢業典禮致詞，也引發許多中媒稱讚。不過許多中國網友或許是因為眼紅，開始起底蔣雨融的家庭背景，指稱蔣雨融與中國NGO組織「中國生物多樣性保護與綠色發展基金會」（簡稱綠發會）有所關聯，父親是綠發會綠色未來科技發展專項基金執行主任。而據綠發會過去的發文，蔣雨融作為綠發會國際部長期志願者，經由綠發會時任秘書長周晉峰推薦，成功被哈佛大學甘迺迪政府學院錄取。許多中國網友發現這些疑點後，便開始抨擊蔣雨融在演說中自稱是普通家庭，但其實是權貴家族，指稱蔣家勢力盤踞綠發會，而綠發會的資金來源卻是中國國企，疑似涉及洗錢。還稱她畢業回到中國後，透過權貴體系的安排，沒幾年就會是更有錢有勢的權貴了。網友也開炮：「蔣雨融留在美國就好，不要再回中國統治他們了。」而對於蔣雨融的畢業生代表致詞，許多中國網友也批評內容空洞、缺乏實際內容，指她強調人類命運共同體等理念，「政治正確但是浮在半空不接地氣、通篇白左的自我陶醉的呻吟」，還有人批評她全盤接受西方價值觀，沒有突出中國立場和價值觀。蔣雨融在畢業典禮的致詞，一方面在美國被認為是對抗川普政府禁止哈佛大學招收國際生的舉動，但在中國又被指責是菁英階級、權貴，而美國又加嚴對中國留學生的簽證申請，蔣雨融可說是中美兩邊不是人。蔣雨融接受美媒訪問時也坦言「焦慮真實存在」，她說由於簽證的不確定性，她認識的２名中國留學生必須在前往肯亞、盧安達進行扶貧的實習工作，或是留在校內遠端實習做出選擇，因為離開美國很可能無法返回校園，「這真的讓人心碎，他們想幫助人類，但眼看他們捲入無法選擇的政治，令人難以接受」。關於自己未來走向，蔣雨融也嘆說，一切都還未決定，原本希望在美國多留幾年，現在她也對在海外進行國際發展工作抱持開放態度。而針對中國網友的質疑，蔣雨融也在中國社群媒體小紅書發表聲明，強調自己出身於山東的普通家庭，求學過程也曾遭受校園霸凌，甚至因為籌不出學費延遲一年入學，她也證實自己是經由綠發會推薦進入哈佛，但否認是走後門，並詳列出自己的推薦信是畢業論文指導教授等人撰寫。