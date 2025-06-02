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北市合作金庫台大分行64歲殷姓銀行員，平時負責收取台大醫院營收款項，5月29日步行到台大醫院西址收取台大醫院體系的營業掛號費用387萬元現金後，把裝有鉅款的行李袋擺放在台大醫院商場門口走廊處，一分鐘後遭竊賊整袋偷走。目前警方正在全力追查拿走鉅款的犯嫌身分，發現嫌犯搭乘公車離開製造斷點，而竊賊從台大醫院上公車，搭到羅斯福路潮州街口的畫面也曝光，犯嫌不僅身穿黑衣黑褲還戴著帽子，疑似就是想躲避監視器鏡頭。根據曝光的公車監視器畫面，當天早上11時50分，犯嫌得手後，隨即徒步走到中山南路的公車站，搭乘公車往南離開，且刻意使用硬幣付車資，未留下悠遊卡刷卡紀錄，11時58分時在南昌公園下車，刻意製造斷點；當時犯嫌身穿黑衣黑褲，手上提著一個提袋，頭上還戴著連身帽，似乎就是要躲避監視器鏡頭，被免遭警方追緝。警方指出，這起案件發生在上月29日早上11時50分，殷姓行員發現錢被拿走，先找台大醫院駐衛警幫忙報警，1個多小時後，再到派出所製作筆錄。他過去似乎都是先把掛號費款項放入旅行袋，再到商場辦公室收款；他還稱過往都將旅行袋放在商場門口，並非此次刻意為之。總行目前責成該分行經理提出檢討報告，並不排除行政調查後對相關失職人員處分究責。警方目前正擴大調閱監視器，並追查黑衣男身分，同時也將釐清殷員的通聯紀錄與財務狀況，以確認是否有共犯結構。由於贓款尚未尋回，不排除歹徒已透過地下管道洗錢。