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美國總統川普反覆不定的經濟政策，為美元帶來極大不確定，美元逐漸失去避險貨幣的首選地位。摩根士丹利在近期的報告中預測，因降息和經濟成長走緩，美元到明年中將回落至疫情期間的水準，研判美元指數恐怕在一年內下跌約9%，摩根大通則看好市場另外3貨幣走勢。根據彭博報導，摩根士丹利5月31日發布報告指出，隨著美國經濟成長減緩，以及降息預期升溫，美元將在明年中旬貶至新冠疫情期間的低點。大摩分析師霍恩巴赫（Matthew Hornbach）等人預測，美元指數將下跌約9%，明年此時將跌至91左右，研判美元跌幅將加劇，利率與匯率市場正進入一個下跌趨勢，殖利率曲線也將出現劇烈改變。彭博提到，受到川普貿易政策影響，美元指數今年2月以來已下跌近10%，市場重新評估全球對美元的依賴程度。美國商品期貨交易委員會（CFTC）的數據顯示，看跌美元看跌情緒尚未達到高峰。摩根大通分析師就建議投資人可以押注在日圓、歐元和澳幣。認為這3貨幣是美元走弱的受益者。