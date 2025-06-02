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上櫃公司最新員工薪資排行榜出爐。根據櫃買中心公布的數據，2024年本國上櫃公司平均員工薪資費用前十名已揭曉，半導體產業獨占六席，由「股王」信驊以每人平均年薪545.9萬元拔得頭籌，穩居第一。其他進榜的公司還包括遊戲業的鈊象（400.2萬元）、IC設計廠原相（347萬元），以及晶焱、力旺、凡甲等也都突破300萬元。鑫聯大投控、精確、力領科技與群聯則落在280萬元以上，也擠進前十名。櫃買中心指出，員工是企業最重要的資產，良好的薪酬制度不只提升員工向心力，也體現企業社會責任，對於永續經營至關重要。此外，公開資訊觀測站也預告，6月底還會公布更多細節，包含非主管職的全時員工薪資中位數、平均數、員工人數與公司經營績效連動說明，讓外界更全面了解產業薪資結構與公平性。投資人可到公開資訊觀測站查詢，透過「公司治理／員工福利及薪酬統計」專區，按證券代號、產業分類或平均薪資高低排序，快速掌握各家企業的員工待遇狀況，也為投資決策提供參考依據。