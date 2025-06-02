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▲刑事局偵辦幣想科技涉嫌洗錢、詐欺案件，查扣法拉利、瑪莎拉蒂等豪車 。（圖／翻攝畫面）

號稱全台最大實體加密貨幣業者「幣想科技有限公司」涉嫌替詐騙集團洗錢，讓投資虛擬幣999名被害人遭騙走17億元，刑事局與金管會合作，全面打擊利用虛擬資產洗錢的非法行為，日前檢警兵分多路突襲「幣想」45處據點，查扣逾6000萬元現金、價值逾2000萬元的虛擬貨幣，還有法拉利、瑪莎拉蒂等名車，逮捕主嫌施啟仁等12人，警方初估在幣想客戶名單中的4000多人，至少有8成都是遭詐被害人。刑事局調查發現，幣想科技負責人施啟仁不僅有天道盟正義會背景，過去就曾任多間非法幣商負責人，去年初接手幣想科技後，隨即透過加盟方式拓展業務，迅速在全台擴點，截至目前已有45間門市，雖然對外均稱為直營店，但經查有超過43間門市都是收取150萬元加盟金開設，而加盟行為也已違反金管會規定。刑事局從今年4到5月間，陸續逮捕幣想科技施姓負責人及店面主管楊男（42歲）、金流操盤手王男（48歲）等集團成員共12人，並查扣虛擬貨幣泰達幣64.7萬顆、比特幣、TRX幣（虛幣總值2134萬新台幣）、現金6049萬元及手機98支、電腦、平板共49台，合約書一批，並查扣施姓負責人以犯罪所得購買、要價超過1200萬元的法拉利羅馬跑車、新車價約600萬元的Maserati Levante S Sport轎跑車一部。詢後依詐欺、洗錢、組織犯罪和偽造文書等罪移送台北士林地檢署，其中施嫌等3人裁定羈押，另9名犯嫌則以10萬到50萬不等金額交保。竹聯幫、四海幫等黑幫組織布局搶進多家虛幣交易所，金管會緊急發函，勒令全面停止現金交易，讓不少平台宣布停業，但是否早已部署替代路線，改轉入地下市場，將是檢警後續追查重點。