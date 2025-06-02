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韓國總統大選將於明（3日）正式投開票，候選人也各自出招衝刺最後時間。前立委邱毅分析，李在明大概率已經贏定，保守派只剩打傳統名人牌、整合李俊錫和發動網軍，但都難以扭轉乾坤，李在明要預防的只有刺殺行動。邱毅1日在臉書發文，5月29日、30日兩天的事前投票結束，投票率為34.74%，僅略低於2022年大選，是韓國歷史上的第二高。但這次是因為前總統尹錫悅被彈劾後的補選，能有這麽高的事前投票率，已經是相當難能可貴了。邱毅預估，3日的正式投票，連帶事前投票，大概是78%左右的投票率，不出大錯，李在明大概率應該是贏定了。至於保守派的翻轉可能，邱毅分析，保守陣營大概只會出三招，一是打傳統名人牌，李明博、朴槿慧、尹錫悅，但這些過氣人物，在提振金文洙選情的作用都不大，畢竟金文洙的政治魅力太差，太沒吸引力了。二是繼續促成金文洙與李俊錫的整合，其實就是把兩人棄保效果發揮到最大。不過，心高氣傲的李俊錫仍不願放棄，因為李曾被國民力量黨踢出去，這個政黨的無情無義，最清楚不過了。至於第三招，邱毅則指出，是發動網軍排山倒海攻擊。主要是攻擊李在明親華，美國反對李在明，李在明奸詐狡猾，李在明的案子可能生變等。另外，就是針對李在明兒子的丑聞，甚至網路上揚言要殺害李在明。但邱毅直言，不過，這些招數都很難有扭轉乾坤的效果。李在明現在要防的唯一關卡，就是保守陣營可能聯合CIA的刺殺行動。希望6月3日，李在明可以順利成為韓國大總統，帶領韓國走向新天地。