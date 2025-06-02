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▲中職的韓援文化從30年前就開始。（圖／翻攝自職棒話當年 臉書）

疫情後，韓籍啦啦隊女神李多慧來台發展，掀起了一陣「大韓援時代」，接續安芝儇、邊荷律、河智源等啦啦隊女神紛紛來台，富邦悍將甚至組成了「韓援三本柱」（李珠珢、李雅英、南珉貞），不過中職的韓援文化其實早從30年前就開始了，1994年，俊國球團就曾邀請韓國LG啦啦隊來台在球場上熱舞。臉書專頁《職棒話當年》上傳了多年前俊國雜誌上所刊登的照片，此舉掀起了許多老球迷的回憶，有球迷表示，擁有「三本柱」的富邦果然一直走在最前線，因為富邦球隊的前身其實就是俊國球團，能在30年前就請韓援來台確實是誰也想不到的創舉。另外也有資深球迷點出，台灣棒球現在都是靠啦啦隊在衝票房，不像當年大家進場都是為了看球，1993年道奇隊來台時，甚至全民都在瘋棒球，若是當年的光彩能夠持續下去，現在的中職一定會衝的比現在還高。懷舊照片上傳後，吸引了許多老球迷到貼文區底下留言，「俊國不只是啦啦隊找韓援，韓禧敏也是中職第一個韓國韓援」、「以前沒有大炮哥沒有智慧型手機錄影，沒有應援啦啦隊應援曲應援毛巾，大家都是本質球迷」、「好驚訝1994年就有韓援來台灣」、「我邦命格果然自帶啦啦隊！」