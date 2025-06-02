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美國總統川普先前正式宣布「星際之門（Stargate Project）」的人工智慧基礎設施計畫，將由OpenAI、輝達、甲骨文、軟銀、思科等科技巨頭攜手打造，投資總金額高達5000億美元（約新台幣16.5兆元）。市場普遍看好，這波投資將帶動台灣幾家主要AI伺服器代工廠的成長動能。英業達資深副總經理陳逸萍分享，他不久前親自前往德州實地參訪，發現許多原本在墨西哥設廠的OEM業者，已轉向德州布局。德州州長也向他透露，星際之門計畫中，有大量資金將落地德州，且OpenAI、軟銀與甲骨文是主要金主之一。目前，已有三家公司計畫在德州興建資料中心，並已陸續展開初期建設。陳逸萍指出，亞馬遜投入了1000億美元、微軟投入800億美元、Google則規劃砸下750億美元，其中600億用於資料中心建設，可見AI基礎設施建設正在全面啟動。這波熱潮也伴隨著環境與能源問題的關注。陳逸萍提到，類似情況未來在台灣也可能出現，目前台積電就正在全球擴建據點。他表示，這幾年明顯看到各地用電需求水漲船高，也更加關注綠能供應是否充足、是否需要核能或其他替代電力。陳逸萍認為，AI基礎建設的逐步成熟，將推動各種應用的快速成長。他看好像是資料中心（IDC）、AI代理服務、AI管理平台、安全性、節能運算、混合運算、機器人等領域的發展潛力，並強調，未來的製造業不只要追求效率，永續性更是不可忽略的核心議題。他最後表示，AI已經進入下一個時代，不是單純的硬體戰爭，更是對整體社會結構與能源資源的重新定義。