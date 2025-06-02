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美國總統川普的關稅政策持續引發經貿緊急局勢，美國股市２日開盤，３大指數同步走低，標普500指數下跌0.3%，那斯達克指數下跌0.2%，道瓊工業指數也下跌0.4%。據美國財經媒體《CNBC》報導，受全球經貿緊張局勢影響，美國股市六月第一個交易日（2日）下跌。截至美東時間上午10點，標普500指數下跌0.52%，那斯達克指數下跌0.27%，道瓊工業指數大跌300.63點或0.71%。僅有費城半導體走高後下跌，上漲0.08%。報導提到，中國反駁美國對其違反貿易協定的指控，反而指責華盛頓未能遵守協議。這表明世界兩大經濟體之間的談判正在惡化。美國財政部長斯科特貝森特和中國國務院副總理何立峰先前在日內瓦會晤，雙方同意暫停大部分關稅90天，但近來緊張局勢在短暫緩和後再度升溫。美國國家經濟委員會主任凱文·哈塞特週日表示，川普和中國國家主席習近平最快可能在本週就貿易問題進行對話。自由資本市場首席全球策略師傑伊·伍茲表示，「川普和習近平之間的對話可能對世界最大經濟體亟需的明確認識至關重要」，若雙方談話後態勢清晰，市場有望再次上漲，甚至有望創下歷史新高，如果這種反覆波動持續下去，那麼預計市場將持續動盪。標普500指數5月收盤，漲幅超過6%，這是自2023年11月以來的最佳月度表現，主要受到川普關稅戰出現緩解跡象鼓舞。科技股佔比較高的那斯達克指數當月飆漲超過 9%，道瓊指數上漲約4%。但川普上周五威脅將自6月4日起把鋼鐵與鋁進口關稅加倍至50%，新一輪不確定性情緒上升，投資人顯得更加保守。