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紐約洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）火力全開，展現他在打擊技巧上的持續進化。開季至今狀態火熱，根據美國時間6月1日賽後統計，他以打擊率3成91、21支全壘打、50分打點、55得分以及1.249的OPS，在美聯打擊榜上獨領風騷。並且根據比較，賈吉目前敲出86支安打，已追平鈴木一朗2001年傳奇賽季的同期安打數量，讓人嘆為觀止，連前洋基球星「A-Rod」Alex Rodriguez都對他大加讚賞。在維持近4成打擊率的同時，賈吉也領先美聯全壘打榜，這般罕見的雙重威脅讓人聯想到美日傳奇球星。截至5月底，他的安打數已追平2001年鈴木一朗在大聯盟的菜鳥賽季同期成績——86支安打。當年鈴木一朗繳出單季242安打與打擊率3成50的震撼成績，改寫了美國球界對安打型選手的定義。對此，前洋基球星、現任《FOX Sports》評論員Alex Rodriguez也不禁讚嘆：「他是右打的強打者，卻能有這麼高的打擊率。他又不是腳程快的選手，不可能像鈴木一朗那樣靠內野安打堆積數據，真的讓人說不出話來。」對於自己的爆發，賈吉態度明確。他在5月31日與道奇交手前，受訪時坦言：「大家都愛全壘打沒錯，但我見過最厲害的打者，都是能打出高打擊率的人。今年我想專注在擊出安打、幫助球隊上壘，像Ichiro那樣把球打進外野空檔，這是我引以為傲的目標。」若維持目前步調，賈吉有望挑戰單季58轟，同時安打產量也朝200支以上邁進。能否同時實現「鈴木一朗級安打數」與「Bonds級全壘打數」的雙重目標，這位稀世強打的每一步動作都將牽動棒壇話題。