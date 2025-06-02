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進入夏季天氣也越來越炎熱，阮綜合醫院皮膚科醫師劉昭宏談到，近來門診患者當中，因為長時間戴安全帽所引發的皮膚疾病個案明顯變多，特別是頭皮毛囊炎患者就增加2成。劉昭宏指出，輕度毛囊炎通常兩週自行痊癒，若發生部位變紅、腫脹、發熱、更痛，甚至擴散，就應盡快就醫檢查。一名32歲從事外送員的高先生指岀，自己頭皮長痘痘不時發癢，還越抓越癢、痘痘冒更多，但工作需要戴全罩式安全帽在外面跑，因而到阮綜合醫院皮膚科醫師劉昭宏門診求診。劉昭宏指出，因為安全帽材質通常只吸熱、不散熱，長時間戴下來，原本容易出油、冒汗體質的頭皮，當然就引發毛囊阻塞發炎了。尤其營建廠區工地工人、外送員、業務員等須多注意。劉昭宏進一步說明，毛囊炎是體表毛囊感染細菌引起的化膿性炎症，身體任何有毛孔的部位都可能發生，最常見頭皮、前胸、後背、臀部、大腿、上臂等處，會呈現一顆顆紅色丘疹或膿皰，造成痛、癢症狀，未妥善治療則會擴散。不同部位的毛囊炎其感染因素不盡相同，與個人體質、衛生習慣、環境有關。若體質容易流汗又常穿著過緊和不吸汗的衣褲，就容易使胸背、腋下或臀部的皮膚毛囊長期浸漬在汗液中，滋生細菌。又或習慣常擦髮膠、髮蠟，加上戴著安全帽，頭皮罹患毛囊炎機率更高。另外，外力的刺激、拉扯、搔抓也容易發生此症狀，像是洗頭時過於用力使頭皮毛囊損傷、脆弱因而感染細菌；另外，也有使用蜜蠟除毛，過度刺激腋下引發；或是刮鬍不慎或刮刀不乾淨，刮傷皮膚造成下頷毛囊炎。一般治療或控制毛囊炎，醫師會開立局部外用消炎藥、A酸、水楊酸製劑等或照光治療，並配合口服藥物，多喜黴素或盤尼西林，通常一週內可痊癒。劉昭宏提醒，長期或過多使用特殊藥物例如類固醇，或作息熬夜不規律、飲食高油高糖，都可能造成抵抗力下降，連帶降低皮膚的免疫功能，提高毛囊炎的發病率。劉昭宏呼籲，要預防毛囊炎，應避免身體局部處於悶溼高溫的狀態，少穿緊身或質料不通風的衣褲，頭髮也不要塗抹過多油性保養品、造型劑等。最基本的是要適度清潔皮膚和毛髮，當皮膚出現傷口清潔時則要謹慎處理，減少細菌入侵機會，更不可過度倚賴類固醇治療疾病，以免造成皮膚抵抗力降低後疾患更嚴重。