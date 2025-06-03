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▲Bill Cartwright（圖中）是公牛1991至1993年三連霸期間的重要中鋒，並於1994年喬丹短暫退役轉戰棒球後離隊。（圖／美聯社／達志影像）

雖然芝加哥公牛近年持續徘徊在季後賽邊緣，但球迷對於1990年代由喬丹（Michael Jordan）領軍的黃金時代仍記憶猶新。當年公牛兩度完成三連霸，締造無數傳奇。然而，這支無敵之師的更衣室裡並非永遠風平浪靜。近日，前公牛球員、現任球隊播報員Stacey King在他的節目《Gimme The Hot Sauce》中爆料，當年公牛王朝前三連中的重要功臣、老將中鋒Bill Cartwright曾因不滿由喬丹在場上的咆哮而爆怒威脅：「你要是再這樣跟我講話，我就擰下你的頭！」「那時候由喬丹一直罵Cartwright接不到球，還大喊『我不會再傳球給你了！』」King回憶道。「接著情勢越來越緊繃，直到Cartwright受不了爆發，他怒吼：『沒有人能這樣對我說話！』當時由喬丹完全沒想到一向溫和的Cartwright會有這樣的反應。」這段衝突再次印證了公牛王朝背後的緊張氣氛。事實上，2020年ESPN紀錄片《最後之舞》就曾揭露，這支90年代的傳奇隊伍在私下相處時並不總是和諧無間。Cartwright是公牛1991至1993年三連霸期間的重要中鋒，並於1994年喬丹短暫退役轉戰棒球後離隊。事實上，當年喬丹一開始並不歡迎Cartwright的到來，因為他認為後者打球有點軟，而且對於自己的好友Charles Oakley被送走很不滿。但Cartwright提供給了公牛需要的內線元素，也是牽制Patrick Ewing的重要武器。類似的更衣室衝突在其他偉大球隊中也屢見不鮮，像是當年Kobe Bryant與Shaquille O’Neal領軍的洛杉磯湖人，場下矛盾不斷，但場上卻依然所向披靡。正如歷史所見，最終被銘記的，仍是他們在球場上的成就。Jordan與公牛的統治力至今仍是NBA史上的高峰，而這些背後的火花與衝突，也成為王朝故事中不可或缺的一部分。