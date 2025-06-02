我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）猶他爵士隊今（2）日正式宣布，聘請擁有多年波士頓塞爾提克隊經驗的資深高層Austin Ainge出任球隊籃球事務總裁。根據《ESPN》記者Tim Bontemps與Shams Charania率先報導，這項任命也使爵士高層結構出現微幅變動。現年45歲的Austin Ainge在塞爾提克效力長達17年，曾擔任球探、G聯盟緬因紅爪隊總教練，以及球員人事與選秀部門主管，自2019年起升任助理總經理。他在選秀與球員評估上貢獻卓著，爵士官方聲明指出，Jaylen Brown與Jayson Tatum的選中背後皆有他的影子。爵士老闆Ryan Smith對此表示：「我們非常高興歡迎Austin加入爵士。他在塞爾提克17年的經驗，使他對組織運作有全面的理解。我認識他超過15年，親眼見證他成長為一位出色、具創意與戰略眼光的籃球高層。」此項人事案也引起關注，因為Austin是爵士現任CEO暨副董事長Danny Ainge的兒子。Danny自2021年起加入爵士，與總經理Justin Zanik合作負責球隊建構。Austin上任後，預計將位居Zanik之上、其父Danny之下，成為爵士高層結構中的重要一環。Smith進一步補充：「Austin擁有建構冠軍球隊的遠見與執行力，從選才、建隊到合作夥伴溝通都經驗豐富。他與Danny、Justin以及總教練Will Hardy的搭配，將成為我們邁向總冠軍的重要關鍵。」在爵士重建的關鍵階段，這項任命象徵球隊致力於打造長期穩定、具競爭力的陣容結構，也意味著「Ainge家族」將持續在鹽湖城掌握重要話語權。球迷將拭目以待這對父子能否聯手再現昔日塞爾提克的光輝時刻。