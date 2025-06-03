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NBA美國職籃（National Basketball Association）鳳凰城太陽隊的總教練遴選進入最後階段，根據《Substack》資深記者Marc Stein報導，來自邁阿密熱火的助理教練Chris Quinn與克里夫蘭騎士助教Jordan Ott被聯盟圈內人士一致看好，將晉級最終面試階段，並與球隊老闆Mat Ishbia會面。太陽隊自從開啟新任主帥招募程序以來，最初鎖定多達15至20名候選人，並篩選出9位進入第二輪。如今進入關鍵時刻，球隊將從2到3名決選人中，挑出接掌兵符的新領袖。Chris Quinn是Erik Spoelstra在邁阿密熱火的首席助教，自2014年加入熱火教練團以來累積超過10年經驗，期間曾多次在Spoelstra缺席時擔任代理主帥，堪稱戰術與領導雙重能力兼備。Jordan Ott則於過去效力老鷹、籃網與湖人教練團，近年追隨Kenny Atkinson轉戰克里夫蘭騎士，兩人早在布魯克林時期即共事。Ott去年曾打入黃蜂教頭徵選決選名單，最終職位由Charles Lee獲得。除了Quinn與Ott之外，騎士助教Johnnie Bryant與獨行俠助教Sean Sweeney也已完成與太陽總經理Brian Gregory的面試。Gregory亦預計於周末與雷霆助教Dave Bliss在奧克拉荷馬會面，不過由於雷霆正備戰總決賽，Bliss短期內不太可能前往鳳凰城進行最終會談。根據《Andscape》的Marc J. Spears與NBA內線記者Chris Haynes透露，現任太陽助教、曾執教過尼克與灰熊的David Fizdale亦仍在考慮名單之列，將參與第三輪面試。