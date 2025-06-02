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▲中國歌唱家劉克清與習近平相當神似。圖為劉克清本人。（圖／翻攝自抖音）

這不是習近平在唱歌！中國著名旅歐男中音歌唱家劉克清因長相非常神似中國國家主席習近平，導致經常遇到社群平台帳號遭到警告或違規，而理由就是因為「長相違規」。劉克清也在朋友圈發文大吐苦水，「為什麼我5年前開始，臉就突然改觀成總被警告的面容了呢？」他也嘆說唱美聲賺的錢就不多，本想靠直播賺錢卻遭到「封臉」。X帳號「李老師不是你老師」日前發文，分享劉克清在微信朋友圈的貼文，大吐因為長相神似習近平的「臉的困擾」。劉克清在文中提到自己的抖音帳號的封面和頭像，前幾天又被刪除，每次都被刪除後要換上新的頭像，都要特別小心的選一張最樸素的照片，盡量平凡平淡平常的拍照，本來已經將近1年沒有被警告，但這次又因為同樣原因被刪除。劉克清也抱怨說，這次的懲罰是30天不能露臉，「難道現在的面部還會犯規嗎？用甚麼照片不犯規呢?為甚麼我五年前開始，臉就突然改觀成總被警告的面容了呢?」劉克清也大嘆，自己養了四個小孩，經濟並不富裕，想通過直播賣聲樂課賺錢養家，但幾個大的平台都禁止他直播，失去網路直播賺錢的機會，本來唱美聲賺的就不多，這樣一封臉機會更少了。許多網友也笑說：「以前忌皇帝名諱，現在臉都敏感了」、「古代有名諱，現在有臉諱」、「長得像習維尼錯了嗎」。劉克清其實早就多次因為長得太像習近平，遭到中國社群平台封鎖帳號和收到警告。2020年5月，抖音官方曾收到用戶舉報劉克清長相違規，將他封號，劉克清還得提供個人身分證明給平台審核，事後又多次類似情況發生，引發中國網友和外媒關注。