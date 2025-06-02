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印第安那溜馬即將迎來隊史第二次的NBA美國職籃（National Basketball Association）總冠軍賽，但球隊卻可能無法全員應戰。總教練Rick Carlisle今日接受當地電台《107.5 The Fan》訪問時證實，年輕前鋒Jarace Walker將因右腳踝扭傷，缺席總冠軍系列賽前兩場比賽，甚至可能缺陣更久。Walker是在東區決賽第6戰對紐約尼克時受傷的，賽後他以拐杖進出更衣室，傷勢被診斷為腳踝扭傷。Carlisle表示：「他會缺席一段時間，目前還不確定多久，但可以確定的是，總冠軍賽前兩場比賽他不會上場。他周日還在使用拐杖，我相信他會被列為『缺席』。」Carlisle也補充，總冠軍賽的賽程相對拉長，可能會為Walker爭取一些復原時間，但他並未給出任何保證。作為2023年選秀會第八順位新秀，21歲的Walker本季在溜馬輪替中起伏不定，平均出賽15.9分鐘，繳出6.1分、3.1籃板與1.5助攻的表現。季後賽中他的上場時間同樣不穩，對公鹿系列賽曾有較多機會，但在次輪對騎士與東決前4戰中幾乎未獲重用，直到第五戰才重新登場，並於第六戰中受傷退場。儘管Walker不是Carlisle常規輪替中的關鍵人物，但溜馬總教練在本季季後賽多次展現深度使用板凳球員的彈性，例如在東決中重用第三中鋒Tony Bradley，Walker的缺席仍可能對臨場調度帶來影響。