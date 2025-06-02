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▲義大利西西里島埃特納火山（Mount Etna）2日劇烈爆發，火山噴出了大量高溫氣體、火山灰和熔岩，噴發高度高達數公里。（圖／美聯社／達志影像）

義大利西西里島埃特納火山（Mount Etna）2日劇烈爆發，火山噴出了大量高溫氣體、火山灰和熔岩，噴發高度高達數公里，現場影片也可以看到許多遊客嚇到倉皇逃竄，場面相當驚險，西西里民防局也發布警告要求所有航班避開火山周邊地區。據CNN報導，義大利政府表示，埃特納火山（Mount Etna）2日發生大規模噴發，高溫氣體、火山灰和岩石噴湧而出，噴發高度達數公里，迫使遊客逃離火山。社群媒體上的影片顯示，觀光客人們排隊匆匆下山，逃離火山爆炸現場。一家旅行社透露，火山爆發當下，他們有40個遊客正在現場。社群媒體上發布影片的目擊者表示，火山爆發是從晚上開始，爆炸聲遠在40到50公里外的陶爾米納和卡塔尼亞都能聽到。埃特納火山是西西里島很受歡迎的旅遊目的地，每年有150萬人參觀，其中許多人會選擇一路徒步走到山頂。儘管埃特納火山是世界上最活躍的火山之一，但義大利國立地球物理與火山學研究所（INGV）的數據，這座火山自2014年以來就沒有發生過這麼劇烈的噴發。義大利天文台補充說明，爆炸強度仍在增加，山上噴出了少量的熔岩和火焰。初步觀測顯示，火山東南側的火山口北坡發生部分坍塌，坍塌區域在幾個月前的爆發中也曾經出現壯觀的熔岩流。火山在當地時間下午 1 點左右，開始噴發熾熱的熔岩，與先前的噴發情況較為一致。西西里民防局已向航空交通單位發布「火山觀測通報」（VONA），要求所有航班避開火山周邊地區，不過西西里島上的卡塔尼亞和巴勒莫機場仍然開放，因為目前風沒有將火山灰吹向機場方向。然而。不過FlightRadar顯示，一些預計在卡塔尼亞機場降落的航班，已轉降在巴勒莫機場。INGV觀測站將這次火山活動定義為「火山碎屑流」噴發，特徵是火山震動顯著增加，並形成一個包含高溫氣體、熔岩顆粒、火山灰和各種大小的岩石碎片的火山雲柱，這些物質會迅速沿火山斜坡度向下流動。