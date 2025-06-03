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▲Tyrese Haliburton也相信，如果勇士選秀順位稍低，他相信自己就是勇士的選擇。（圖／路透／達志影像）

自從2019年夏天Kevin Durant離隊後，金州勇士持續尋找下一位能與Stephen Curry並肩作戰的巨星。過去幾年他們曾與多位大牌球星產生連結，從Pascal Siakam、OG Anunoby到Myles Turner，甚至曾傳出與LeBron James、Giannis Antetokounmpo及重聚Durant的傳聞。最終，他們在今年交易截止日前選擇迎來Jimmy Butler，期盼與Curry在同一時間軸上再創榮耀。然而，回顧2020年選秀，勇士錯過了一名超級巨星——現已帶領印第安那溜馬殺進總冠軍賽的明星控衛Tyrese Haliburton。當年因傷兵滿營，勇士僅拿下15勝，卻因此幸運抽中榜眼籤。當時Curry僅打了五場比賽，Klay Thompson整季報銷，球團也低估了Curry仍有帶隊爭冠的能力，選擇啟動所謂的「雙向時間軸計畫」，以榜眼籤選進潛力中鋒James Wiseman。根據報導，勇士其實對Haliburton非常感興趣，總教練Steve Kerr、老闆Joe Lacob與時任總管Bob Myers曾親自前往拉斯維加斯觀看Haliburton的私人試訓。Myers回憶：「他在試訓時表現超棒，我們當時就說：『他可能真的很行。』而真正令我難忘的，是他試訓後與我們的對談。他的自信與領袖氣質不是裝出來的，而是真誠自然。」Kerr也早就看上Haliburton的傳球天賦與成熟心態。儘管他的投籃姿勢相當非主流，從大學開始就不斷有人想調整，但最終都證明改變無須必要。Kerr甚至在選秀後打電話給當時國王助教Luke Walton說道：「我們超愛他的投籃，不要碰，讓他繼續那樣投。」Haliburton也曾表示，如果勇士選秀順位稍低，他相信自己就是勇士的選擇：「他們如果不是榜眼，我覺得他們會選我。」但勇士顯然認為榜眼籤價值太高，無法選他，最終讓他滑落至第12順位被沙加緬度國王挑走。Myers坦言，真正讓他後悔的並不是試訓內容，而是沒能更早認清Haliburton的特質。他說：「當時與他的談話應該讓我們有所警覺，他太聰明、太自信了，我們卻忽視了。」勇士當年一心補強禁區戰力，看中身高臂長的Wiseman，並期待Thompson能在新賽季歸隊，加上Jordan Poole的成長，組成完整陣容。不料Thompson在選秀當天再次受傷，雙向時間軸計畫也隨之破局。如今，Haliburton成為東區冠軍溜馬的核心主控，不僅在東決第四戰繳出32分12籃板15助攻且零失誤的歷史性表現，還在過去代表Kerr領軍的美國隊出戰國際賽時展現無私精神。對勇士來說，錯過Haliburton早已不只是選秀失誤，而是一段錯失王朝延續可能性的遺憾。如今他已成為紐約的「反派」、印第安納的英雄，也成為勇士眼中真正「溜走的那一位」。