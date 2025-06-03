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美中貿易關係再趨緊張，加上美國最新製造業數據欠佳，美股6月首日開局呈現跌勢，不過鑑於川普、習近平本週可能通話的消息得到多位白宮官員證實，華爾街週一暫時擺脫低迷情緒，美股4大指數全數收漲。另一方面，川普的50%鋼鐵關稅也明顯導致多家美國鋼鐵企業股價揚升，儘管專家警告高額關稅的代價複雜且高昂。綜合《CNBC》等外媒報導，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）與中國國務院副總理何立峰上月在日內瓦會晤，雙方同意暫停大部分關稅90天，2國緊張局勢一度緩和，隨後再次升溫。不過，不只1位白宮高級官員透露，川普總統和中國國家主席習近平很可能本週就會進行通話。Freedom Capital Markets首席全球策略師伍茲（Jay Woods）表示，如果美中領導人的對話帶來清晰結果，市場將有望再次上漲，甚至創下歷史新高；但若反覆無常的局面持續下去，預計市場將繼續動盪。2日收盤，美股道瓊工業指數小漲35.41點或0.08%，收42305.48點；標普500指數上揚24.25點或0.41%，收5935.94點；那斯達克指數上漲128.84點或0.67%，收19242.61點；費城半導體指數攀漲74.72點或1.57%，收4832.78點。焦點個股方面，美國多家鋼鐵企業股價，因川普上週五宣布，要對所有進口至美國的鋼鐵上調關稅，從25%升至50%，週一股價水漲船高。位於俄亥俄州的克利夫蘭-克利夫斯（Cleveland-Cliffs）收盤飆升23%，位於印第安那州的Steel Dynamics上漲超過10%，北卡鋼鐵製造商Nucor股價則收漲約10%。