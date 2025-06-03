我是廣告 請繼續往下閱讀

俄烏第2輪談判-重點成果仍在換囚而非停戰

俄方備忘錄內容曝光

俄羅斯與烏克蘭官員，2日在土耳其的伊斯坦堡，舉行戰爭開始以來的第2輪和談，過程僅經歷1小時便宣告結束，而且就在會談前一天，烏克蘭才剛對俄羅斯發動大規模無人機攻擊。本次談判依舊沒有達成停火協議，而是著重在換囚、人道措施，俄國重申烏克蘭必須放棄已遭俄軍佔領的大片土地，並接受對其軍隊規模的限制。綜合《路透社》等外媒報導，此次談判由土耳其外長費丹（Hakan Fidan）主持，俄方代表團由俄國總統助理梅金斯基（Vladimir Medinsky）擔任團長，成員包括俄副外長加盧津（Mikhail Galuzin）、俄國防部副部長福明（Aleksandr Fomin）等；烏克蘭代表團則由國防部長烏梅洛夫（Rüstem Ümerov）、外交部第一副部長基斯利茨亞（Sergiy Kyslytsya）以及烏國情報部門官員等組成。雙方代表團這次會談的最大共識，是同意交換18至25歲的重傷、重病戰俘，估計各有1000至1200名士兵；2國並將相互交還約6000名士兵的遺體。儘管土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdoğan）聲稱，俄烏二輪談判是場偉大的會晤，並希望俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）、美國總統川普（Donald Trump）最終能在土耳其見面商談，但目前為止，烏克蘭及其歐洲盟友敦促俄羅斯接受的停火提案都尚未取得突破。克里姆林宮聲稱，俄國尋求的是「長期解決方案」，而不是讓戰爭暫停；基輔則控訴蒲亭對和平「不感興趣」。俄媒《國際文傳電訊社》（IFX）及《塔斯社》披露，俄國在備忘錄中提出的2個方案，似乎都不可能被烏克蘭接受。第1個是要求烏軍全面撤離已遭俄軍吞併的克里米亞半島及烏克蘭4州：頓涅茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk）、扎波羅熱（Zaporizhzhia）及赫爾松（Kherson），因為它們已是俄國領土。第2個提案，要求烏克蘭停止軍事重新部署、停止接受外國提供之軍事援助、衛星通訊和情報。基輔還須在100天內解除戒嚴，並舉行總統和國會選舉。《路透社》獲得烏克蘭起草方案副本，顯示基輔不希望在和平協議達成後，自身軍事實力受到任何限制，也不希望國際社會承認俄羅斯對烏克蘭部分領土的主權。對於談判前一天發起的奇襲西伯利亞、代號「蜘蛛網」的軍事行動，澤倫斯基強調，烏克蘭不會投降、不會屈服於任何所謂的最後通牒，烏克蘭也不想參戰，但為了嚇阻無意停止侵略的敵人，必須展示自身軍事力量。