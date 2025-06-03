我是廣告 請繼續往下閱讀

強調自己沒走後門

自曝原生家庭與校園霸凌傷痕

哈佛大學與川普政府的對立持續升溫，美國國務卿更點名將積極撤銷與中共有關的中國留學生簽證，來自中國的留學生蔣雨融，上月底在哈佛大學畢業典禮上發表演說、暗抗川普，引發熱議，卻遭中國網友起底疑為「權貴」背景，大酸她最好不要回中國。對此，蔣雨融2日發長文回應，強調自己沒有走後門進哈佛，還自曝原生家庭破碎、曾遭校園霸凌的辛酸史。綜合中港媒報導，不少中國網友質疑，蔣雨融的父親是中國慈善組織「中國綠發會」（中國生物多樣性保護與綠色發展基金會）專項基金執行主任蔣志明，蔣雨融是獲綠發會秘書長周晉峰推薦才得以入讀哈佛。蔣雨融表示，自己申請哈佛大學甘迺迪學院研究生時，提交的3封推薦信，分別來自美國杜克大學經濟學專業畢業論文指導老師、政治學專業畢業論文指導老師，以及在瑞士信貸工作時的小組長。蔣雨融坦言，自己的確曾在中國綠發會當過無薪實習生，負責文件翻譯等工作，也有拿到推薦信，但最終礙於份數限制，沒有上交那一份，自己所言皆屬實，可供外界查證，否認靠走後門進哈佛。蔣雨融在該篇長文中，又講述自己的成長經歷，自陳父母在她小時候就離婚了，她與父親沒什麼在聯繫，跟著媽媽到處搬家轉學，原生家庭支離破碎，讀初中時還曾遭受嚴重的校園霸凌，多次被帶到野外、脫光衣服羞辱；也曾多次在放學後，仍縮在教學樓廁所的小隔間裡，等天黑才敢回家，因為怕被霸凌者圍堵。蔣雨融表示，高中二年級時，她靠自己考取了英國學術最嚴格的高中，之後又進入英國華威大學攻讀政治經濟哲學，再以優異成績轉學到美國杜克大學。蔣雨融強調，她清楚自己比許多人幸運，家裡可以負擔她到國外讀大學的費用，但她全程都沒有走後門，在哈佛的研究所學費也是用自己大學畢業後，工作4年存下來的錢。