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▲CM12戰車因妥善率差，將逐步汰除。（圖／翻攝自維基共享百科）

為縮短與解放軍戰車之間的差距，陸軍以「銳捷專案」編列403億台幣向美國採購108輛M1A2T型主力戰車，預計明（2026）年全數交付完畢。同時陸軍也將在明起將妥善率差的CM12戰車汰除。國軍現役CM11與M60A3 TTS戰車屬於1980年代技術產品，採鑄造砲塔，且欠缺現代戰車配備的複合式裝甲，戰車105公厘主砲火力也落後於周邊國家，穿透力也不如共軍戰車125公厘主砲，面對共軍新一代戰車落後不只一個世代，因此國軍以「銳捷專案」編列403億向美國採購108輛M1A2T型主力戰車，未來將全數部署於北部六軍團，用於防衛首都。M1系列戰車從1980年代開始服役，在1991年波斯灣戰爭大敗伊拉克的俄系戰車，而一舉成名。M1A2配備120公厘口徑滑膛砲、車身複合式裝甲防護力強，配備戰場指管系統，1500匹馬力燃氣渦輪引擎、最高時速67公里，經歷過兩次伊拉克戰爭與烏克蘭戰爭，戰力與德國豹二戰車堪稱「地表最強」。國軍採購的M1A2戰車稱為M1A2T，T為英文「Taiwan」的意思，車型延伸自M1A2 SEPv3規格，主要升級為防護和動力/電力系統，車頂配有CROWS-LP低姿態遙控武器站，但未選購以色列製戰利品（Trophy Active Protection System ，簡稱Trophy APS）主動防禦系統。M1A2戰車配備多台電腦，美軍曾發生過熱當機情況，因此必須透過空調冷卻，美國陸軍M1A2戰車搭載的輔助動力單元為「熱源管理系統」（Thermal Management System, TMS），僅具冷氣空調而不具外部電源功能。國軍M1A2T戰車與科威特採購的都選配「輔助冷卻與電源系統」（ACPS），不只能夠發電、供電、蓄電，在電瓶充飽後，可在不發動主機、輔機的情況下，為系統供電2小時，並就地遂行接戰任務，大幅減少主砲、機槍外裝備所散發的熱源，其運作效能和戰時生存性，優於國軍現役的CM11、M60A3 TTS等戰車。在優點方面，ACPS能夠在關閉引擎時完全靠發電機進行待命，而SEP版本就只能靠輔助電瓶來供電，且配備了ACPS就不需要輔助電瓶，因此M1A2T的油箱較大的關鍵在此。缺點方面，ACPS體積要大得多，且本身有燃料，被命中後有起火的風險，另外就是ACPS需要額外加油，TMS則靠車上電力運作，因此運作時間上就是滿油供電5至6小時，需要審慎管理運用。國軍採購108輛M1A2T戰車，分三批陸續交付。首批38輛於去年12月運抵台灣，預計今年6月18日之後舉行首度實彈射擊。根據國防部送至立法院的預算解凍報告指出，國軍第二批42輛M1A2T戰車，依期程規劃於今年第二季（4月至6月）間交運，第三批預計明（2026）年第一季完成交付。國軍現有約460輛M60A3 TTS戰車、450輛CM11戰車與100輛CM12戰車。M60A3為美軍於1991年第一次波斯灣戰爭結束後，將現役戰車除役後低價轉售台灣，是國軍現役性能最精良的戰車；CM11為獨特的混合戰車，採用M48A3戰車砲塔搭配M60戰車底盤，再輔以美軍新型M1戰車的射控系統所結合的混種戰車，美國稱為M48H，H也就是混合（Hybrid）的意思，我國命名為「勇虎」戰車。CM12為國軍採購採用M48A3戰車的車體和砲塔，搭配M1戰車的射控系統。由於當時陸軍採購的M1戰車射控系統多出100套，因此陸軍將105公厘戰車砲與射控系統換裝到現役的M48A3戰車上，成為沿用M48A3的車體和砲塔的CM12戰車。但CM12戰車面臨射控系統可靠性不佳、M48戰車原產零件停產等問題，導致妥善率差，已退出國軍主力戰車行列。國防部長顧立雄日前接受媒體專訪時證實，國造的CM12戰車將於民國115年（2026年）起逐步汰除，以無人機取代。陸軍司令部今天表示，陸軍CM12戰車因不符作戰效益及維修成本，已檢討汰除，並全數後送兵整中心，作為現役戰車執行拆零納補作業的「殺肉車」。