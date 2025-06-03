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在民族主義歷史學者納夫羅茨基(Karol Nawrocki)贏得波蘭總統大選後，波蘭總理圖斯克(Donald Tusk)2日呼籲國會進行信任投票，以表明他的親歐盟政府獲得持續的支持。歐洲極右翼領袖們對納夫羅茨基的當選表示歡迎，納夫羅茨基是美國總統川普(Donald Trump)的仰慕者，他表示他將反對政府對墮胎和LGBTQ權利的進步派議程。納夫羅茨基以51%的得票率贏得2日決選，擊敗了圖斯克的自由派盟友佐薩斯科斯基(Rafal Trzaskowski)的49%。曾擔任歐洲聯盟(EU)執行委員會主席的圖斯克在電視演說中表示，他希望「盡快」進行信任投票，並試圖繼續執政，並表示這場選舉「不會改變任何事情」。在圖斯克演說的不久前，民粹主義政黨法律正義黨(PiS)領袖卡臣斯基(Jaroslaw Kaczynski)表示，波蘭人對他亮出了「紅牌」。卡臣斯基呼籲建立一個由專家組成的「技術型」政府來取代現任政府。納夫羅茨基在X上表示，他希望波蘭成為「一個在國際、歐洲和跨大西洋關係中舉足輕重的國家」。納夫羅茨基寫道：「我將在國際上代表你們，確保波蘭得到平等對待。」納夫羅茨基可能會加劇波蘭與布魯塞爾在法治問題上的緊張關係，並使得波蘭與烏克蘭的關係變得更複雜。納夫羅茨基反對烏克蘭加入北大西洋公約組織(NATO)，並希望削減烏克蘭難民的福利。分析人士布拉斯(Piotr Buras)表示：「納夫羅茨基的總統任期，對圖斯克政府來說將是一段艱難的時期」。他也補充說，這位總統當選人「想要推翻」圖斯克。布拉斯告訴法新社，選舉結果可能導致「提前舉行國會大選，也許不是今年，而是明年」。圖斯克在2023年上台，他計劃推動的改革，因為與現任總統杜達(Andrzej Duda)的僵局而受阻。杜達支持納夫羅茨基。圖斯克的執政聯盟內部也存在分歧，分析人士表示，這場選舉結果可能加劇這種分歧。波蘭總統對立法擁有至關重要的否決權。更多中央廣播電臺新聞