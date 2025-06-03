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內政部上月18日公布處理威權象徵進度，認為部分縣市進度緩慢，特別是全台灣的「中正路」改名，內政部說，已辦理委託研究，研擬相關政策方案，未來將適時與地方政府溝通，共同推動促進轉型正義所訂法定任務，不過卻引發地方縣市反彈。獨派學者施正鋒痛批，民進黨的轉型正義是相當血緣主義、種族主義，是錯亂的，不要忘記蔣氏父子來台，也是對台灣有貢獻。施正鋒2日在中視《庶民大頭家》表示，他父親一直說白崇禧是台灣的救命恩人，白崇禧是作家白先勇之父，二二八事件後，蔣經國與白崇禧一起來台灣調查到底發生什麼事，只是因為涉及軍統與三青團鬥爭，蔣經國救不了那些人。但是當時如果不是蔣中正鎮守台灣，台灣早就被共產黨拿走了，蔣經國後來執政，也對台灣經濟發展有貢獻。施正鋒說，二二八受難者補償有多少人是台共分子，例如王添灯被認證是台共，王添灯的兒子還堅持他爸爸不需要平反，因為他爸爸就是為了共產主義求仁得仁；相反地，例如原住民的土地被日本人拿走，民進黨的轉型正義不處理這件事，民進黨的轉型正義相當錯亂，只重視本省人，甚至閩南人。