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在市場重燃對貿易戰的擔憂之下，美元續弱，新台幣兌美元在央行喊話下，前一交易日收貶，今（3）日早盤再開升，盤中一度再回貶探29.99元，但隨後又止貶回升，目前最高來到29.95元，升值3.8分。在央行向市場喊話，並抓到炒匯外資，也再次向市場勿有非理性預期心理，新台幣昨日收貶在29.988元。不過，由於美元續弱，美元指數一度來到98.58，目前在98.75附近，亞洲主要貨幣兌美元偏升。亞洲主要貨幣日圓兌美元今日早盤一度升至142.38，之後在142.8盤整，韓元兌美元在1374.79至1376.08震盪，而離岸人民幣兌美元在7.2016至7.2086游走。新台幣兌美元今日一開盤也止貶回升，以29.97元、升值1.8分開出，雖然一度翻貶，來到29.99元，差點回到30元價位，但隨後逢高出脫美元賣盤現，新台幣再回升，目前最高來到29.95元，升值3.8分，目前在29.981元盤整。