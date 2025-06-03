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監察院秘書長李俊俋因為濫用公務車，帶愛犬去美容，引發公私不分爭議，遭砲轟好幾天，最後決定在1日請辭。監察院副院長李鴻鈞2日開記者會說，代表監察院跟社會大眾道歉，另外因還有三名監委，也被爆料濫用公務車，這三名監委也會移送紀律委員會調查，監察院也會全面檢討派車單等制度。名嘴謝寒冰直言，廢監院，國會就有調查權了，在野應搶佔話語權，轉移大罷免話題。謝寒冰在《大新聞大爆卦》節目提到，整個監察院就是廢物院，根本不需要，浪費公帑養這些人幹什麼呢？就是因為有監察院，所以立法院才不能有調查權，如果現在廢掉監察院，國會就能享有調查權了。謝寒冰說，這可以凸顯，過去民進黨支持廢掉考監兩院，現在卻又自打嘴巴，當全民都反對監察院的時候，國民黨應該主動提出，也讓話題持續延燒，搶佔話語權，接下來就是大罷免戰，國民黨一定要主動進攻，化被動為主動，若不搶佔制高點，話題很快就會消失了。