台北國泰萬怡酒店的吃到飽餐廳「MJ Kitchen」有最新優惠，即日起至6月30日，每周一至周四的20:00~21:30推出晚鳥專案，享原價「買一送一」，只要兩位用餐者均加入萬豪旅享家會員，就可以1,380元＋10%價格兩人用餐，每日限量五組(十位)。
台北國泰萬怡酒店的「MJ Kitchen」現在正推出「南洋一夏」主題菜色，菜色包含酸香開胃的「峴港拌海鮮」、「金桔酸辣烤鮮魷」等涼拌菜，還有星國代表料理「新加坡麥片蝦」與「媽蜜炸雞」、「紅麴南乳骨」、「越式烤牛肉」、「烤雪蟹腳」、「酥香小鯧魚」與沙嗲風味烤肉等。
而海鮮區延續廣受好評的生食級天使紅蝦及南極雪蟹品項，假日午晚餐則加碼推出限定的松葉蟹腳，都可無限享用。
🟡台北國泰萬怡酒店「MJ Kitchen」晚鳥專案：
適用日期：即日起至6月30日每周一至周四 20:00~21:30
活動內容：晚鳥專案享原價買一送一
訂位方式：僅接受電話預訂（02-7750-3337），且每日數量有限，先搶先贏。
活動辦法：
1.僅限成人，兒童不適用。
2.優惠不得併行使用。
3.不可累積萬豪bonvoy點數。
4.使用買一送一折扣，兩位用餐者均須加入萬豪旅享家會員，加入會員由此去（按此）。
5.每日限量五組(十位)。
6.21:00即開始收熟食餐點，仍可用餐至21:30。
7.每客原價為1,380元(含10%服務費)。
另有「萬豪旅享家會員專案」優惠：
適用日期：即日起至6月30日每周一至周四
活動內容：萬豪旅享家會員用餐享午餐999元，晚餐1,099元(已含10%服務費)
訂位方式：接受電話/網路預訂。
美味另一家：敘日全日餐廳推出秀車票 最高可抵500元
坐落四鐵共構、南港車站到站即達的自助餐廳「敘日全日餐廳」，將於6月起推出「乘車票根抵餐費」活動，即日起至6月30日，不分平假日午、晚餐至敘日全日餐廳用餐，凡出示一個月內的乘車票根不限捷運、客運、台鐵、高鐵，即可依票面金額直接折抵餐費，最高折抵500元，而6月起海鮮餐檯霸氣加碼，除原本平日的生食級干貝、蒸烤牡蠣，假日再加碼生蠔料理、天使紅蝦、松葉蟹腳、雪蟹腳及現做蟹膏手卷，通通無限供應吃到飽。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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而海鮮區延續廣受好評的生食級天使紅蝦及南極雪蟹品項，假日午晚餐則加碼推出限定的松葉蟹腳，都可無限享用。
🟡台北國泰萬怡酒店「MJ Kitchen」晚鳥專案：
適用日期：即日起至6月30日每周一至周四 20:00~21:30
活動內容：晚鳥專案享原價買一送一
訂位方式：僅接受電話預訂（02-7750-3337），且每日數量有限，先搶先贏。
活動辦法：
1.僅限成人，兒童不適用。
2.優惠不得併行使用。
3.不可累積萬豪bonvoy點數。
4.使用買一送一折扣，兩位用餐者均須加入萬豪旅享家會員，加入會員由此去（按此）。
5.每日限量五組(十位)。
6.21:00即開始收熟食餐點，仍可用餐至21:30。
7.每客原價為1,380元(含10%服務費)。
另有「萬豪旅享家會員專案」優惠：
適用日期：即日起至6月30日每周一至周四
活動內容：萬豪旅享家會員用餐享午餐999元，晚餐1,099元(已含10%服務費)
訂位方式：接受電話/網路預訂。
美味另一家：敘日全日餐廳推出秀車票 最高可抵500元
坐落四鐵共構、南港車站到站即達的自助餐廳「敘日全日餐廳」，將於6月起推出「乘車票根抵餐費」活動，即日起至6月30日，不分平假日午、晚餐至敘日全日餐廳用餐，凡出示一個月內的乘車票根不限捷運、客運、台鐵、高鐵，即可依票面金額直接折抵餐費，最高折抵500元，而6月起海鮮餐檯霸氣加碼，除原本平日的生食級干貝、蒸烤牡蠣，假日再加碼生蠔料理、天使紅蝦、松葉蟹腳、雪蟹腳及現做蟹膏手卷，通通無限供應吃到飽。
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