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烏克蘭日前派出117架無人機深入俄羅斯境內，命中俄軍41架戰機。對此，民進黨立委陳冠廷認為，這不僅是一場戰術上的成功，更展現出小型、低成本無人機如何在不對稱作戰中發揮關鍵作用。針對烏克蘭永無人機攻擊俄羅斯一事，陳冠廷指出，這樣的創新戰術提供台灣高度借鏡的價值，我方不僅應與烏方深化技術與戰術交流，更應從中學習如何在戰前建構有效嚇阻力量，避免戰爭發生。陳冠廷提醒，這種戰法極可能被中共複製，用於攻擊我國關鍵基礎設施，「一輛看似平凡的貨車，未來可能是載有無人機的突擊平台，鎖定的是我方的電網、雷達、通訊與指揮系統」。陳冠廷進一步指出，近來第一島鏈多國，包括台灣、日本、菲律賓等地，皆出現不明人士在重要交通節點、軍事設施周邊拍攝、徘徊的可疑行為，這些跡象可能代表敵對勢力正在進行前期偵查與戰場準備。「現代戰爭沒有絕對安全的後方！」陳冠廷說，台灣必須建立全面的監測、預警與反制系統，才能在第一時間阻斷潛在襲擊，避免被癱瘓。陳冠廷強調，烏克蘭證明了即便面對大國壓力，只要有正確的戰略思維與技術整合，就能守住國家主權，「台灣要從這場戰爭中學習，不只是聲援，更要準備好自己」。