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全月領牌數有3萬1910輛，但這並不是太漂亮的成績，對比2024年同期衰退23.1%，單月掛牌數失守3.2萬輛的標準。

許多人購車前都期待進口車、國產車會有降價預期心理，因此在5月份消費行為轉為保守

▲2025年5月份台灣汽車市場銷售統計，全月領牌數有3萬1910輛，不管是對比上月還是去年同期都有下滑的狀況。（圖／Pixabay）

5月汽車銷售Toyota仍然是冠軍！勁敵崛起賣翻：Honda也輸它

在國產車加上進口車總市場，Toyota依舊是穩坐冠軍的寶座，繳出8990輛領牌數的成績，但對比上個月下滑10%幅度、去年同期則下滑14％，也是大受關稅戰影響

4月下旬推出的Tucson L小改款車型，在5月開始交車之後，以652輛的成績排名國產車第三名

▲現代汽車Hyundai在5月異軍突起，不僅總銷售市場差點超車台灣賓士銷售量，國產車市場以Tucson L小改款車型殺進銷售季軍位置。（圖/現代汽車官網）

現代汽車Tucson L崛起殺進季軍！每輛最低101萬入手

不僅是5月國產車市場中的季軍，也是少數在5月能夠銷售成長的車款，這台車也成為單月國產中型休旅車銷售的冠軍。

其中最便宜的為GLT-A，每台預估售價為101萬就能入手；而最頂規格的則是GLTH-C，每台預估售價為139萬元。

▲現代汽車Hyundai Tucson L小改款在4月下旬上市開出紅盤，車子內裝有高科技感、寬敞舒適，成為不少車主購入中型休旅車首選。（圖/現代汽車官網）

5月汽車銷售排行來了！現在越來越多人都有用車的需求，不僅許多人關心機車到底哪台好，汽車也是賣到嚇嚇叫，根據最新統計資料，台灣5月份又賣出31000餘台汽車，雖然對比上月呈現衰退趨勢，不過仍有品牌依舊上升成長，其中最受矚目的就是在5月排名有不錯表現的現代汽車Hyundai，以車款Tucson L表現最為出色，不只車輛剛上市就開出紅盤，也贏過Honda、Toyota多款車型的銷售，是5月汽車市場亮點。根據《地球黃金線》報導，2025年5月份台灣汽車市場銷售統計，而2025年1月至5月汽車總掛牌數為16萬4647輛，和去年同期累計相比，也有13.8%的降幅。會造成台灣汽車市場的買氣比較冷卻的情況，就是在於4月的關稅戰大受影響，隨著後期關稅和貨物稅可能會下修議題的發酵，，接下來6月汽車市場是否會復甦，還有待觀察。而根據銷售報告，，接著第二名至第五名依序為「Lexus（2602台）」、「中華汽車CMC（2256台）」、「台灣賓士（1827台）」、「現代汽車Hyundai（1825台）」。值得注意的是，現代汽車Hyundai在5月異軍突起，不僅總銷售市場差點超車台灣賓士銷售量，在國產車方面表現更是亮眼，，打下Toyota熱門車型Corolla Altis、Honda CR-V，另外5月中才剛正式發表的Mufasa，雖然上市僅僅半個月，全台已有261輛新車領牌，也是開出紅盤，6月成績令人可期。Hyundai現代汽車在5月熱銷的這款小改款「Tucson L」是在4月下旬所推出，延續「Lead前瞻科技、Luxury豪華舒適、Large大器車格」三大優勢，在設計、配備與駕駛體驗上全面升級，根據Hyundai現代汽車官網顯示，該小改款「Tucson L」一共有6種不同的配備規格，如果你今年也有中型休旅車的購車計畫，也許Hyundai Tucson L會是你不錯的選擇哦！