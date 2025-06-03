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▲山下智久（右）出現在周杰倫的限動中，開心對鏡頭揮手。（圖／翻攝自周杰倫IG）

周杰倫近來到日本旅遊，和許多人一樣，都會在社群平台分享出遊照，不過在他的限時動態中，卻出現日本天王山下智久，周杰倫也在IG貼出和山下智久的合照，寫下「明天繼續玩」，讓22萬人看呆點讚，不只是台灣的粉絲，還有許多日本網友也都留言，驚訝兩人竟然是朋友。事實上，周杰倫去年12月在台北開唱時，山下智久也特地來看演唱會，當時他僅表示，和周杰倫沒有私交，單純很喜歡他所以來「追星」，看來兩人的友情又更加深厚了。周杰倫近來和老婆昆凌到日本京都玩，在IG分享許多照片，山下智久也出現在畫面中，擔任起地陪的角色，兩人在知名景點拍照留念，看夜景、煙火，周杰倫也PO出和山下智久的合照，寫下「京都的夜晚有一種榻榻米的稻香叫做友情」，這也是周杰倫的歌曲《忍者》中的一段歌詞，展現出兩人的好交情。不少粉絲看到兩大天王一起出遊又驚又喜，一則PO文就吸引22萬人點讚，許多人留言，「太酷了，不知道他們以後會不會合作？如果真的合作的話，我非常期待」、「太扯了啦，兩大男神」，還有人在藍瓶咖啡巧遇周杰倫，直呼自己是最幸運的人。說起兩人的淵源，去年周杰倫在台北開唱時，山下智久就低調現身在觀眾席，不過當時山下智久僅表示自己只是很欣賞周杰倫，兩人並無私交，今年4月，山下智久來台灣，周杰倫擔任起地陪，帶山下智久觀光，這次換他去日本，兩人角色互換，兩大天王如今也算是「有私交」的朋友了！