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內政部上月18日公布處理威權象徵進度，認為部分縣市進度緩慢，特別是全台灣的「中正路」改名，內政部說，已辦理委託研究，研擬相關政策方案，未來將適時與地方政府溝通，共同推動促進轉型正義所訂法定任務，不過卻引發地方縣市反彈。港媒《中評社》分析，內政部的轉型正義只是假議題，只是想凝聚罷免的士氣。《中評社》，美國總統川普上任後，戰略目標轉向，不斷試圖與中國對話，總統賴清德也無法再喊抗中，只好把壓力轉往國內，找轉型正義、去蔣化出手，而劉世芳當過行政院秘書長、立委、高雄市副市長，現為內政部長，不可能不知道中正路更名要多少錢。《中評社》說，劉世芳在520賴清德就職週年前拋出這個議題，預告要將全台的中正路更名，此舉不過就是另一種抓住綠營基層的操作方法，若無法順利進行，再推給地方政府，並高喊轉型正義要兼顧程序正義，不是預算多少的問題，也算是一種為自己做不到的解套說法。