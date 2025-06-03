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烏克蘭1日發動代號「蜘蛛網行動」（Pavutyna）的無人機突襲行動，針對俄羅斯戰略轟炸機基地進行襲擊，摧毀多架戰鬥機，戰果引發世界關注。日本資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫指出，無人機變成今後戰爭的主要武器，台灣也要提防中國使用同樣的戰術，要未雨綢繆、開始佈局加強防範。矢板明夫在臉書上發文，提到了烏克蘭在2日發動的代號「蜘蛛網」的軍事行動，烏克蘭出動了大批無人機襲擊俄羅斯國內空軍基地。這些無人機被藏進木製棚屋屋頂，以卡車運送深入俄國境內數千公里，猶如「烏克蘭版木馬屠城」，引起了全世界的矚目。矢板明夫表示，這件事情給了很多啟示。戰爭型態已經開始改變，無人機將變成今後戰爭的主要武器。這次烏克蘭使用的無人機成本只有幾十萬美元，而俄方遭摧毀的武器價值卻超過幾十億美元，「無人機的神出鬼沒性，和強大的攻擊力，弱化了傳統軍事強國的優勢。」矢板明夫進一步指出，值得擔心的是，若今後有恐怖組織利用無人機發動恐怖襲擊，造成的危害將會比傳統的自殺性攻擊更大、更加防不勝防。矢板明夫也提醒，「台灣也要提防中國使用同樣的戰術。」台海兩岸雖然隔著一道海峽，有利於軍事上的防衛，但近來，來自對岸偷渡的可疑人士很多，甚至有成功抵達台灣的，而且國安局也證實有數千名失聯的中國籍人士在台灣內部生活，很可能成為破壞者。矢板明夫續指，若是這些人在台灣的軍用機場、港口等地安裝小型自殺式無人機，在某天接到指令後，自行飛出來發動攻擊。由於飛行速度慢，又在極低空，很難防範，可能會在第一時間重創台灣的空軍基地或防空系統。「台灣政府要未雨綢繆、現在就開始佈局加強防範。」矢板明夫建議，台灣也可以學習烏克蘭，準備大量無人機，鎖定解放軍的重要基地。「一旦中國悍然對台灣動武，台灣也可以用低成本的無人機在關鍵時刻進行關鍵的攻擊。獨裁者習近平最害怕的就是斬首行動。如果台灣的無人機可以做到這一點，將會有巨大的震懾能力，提高中國攻台的成本。」