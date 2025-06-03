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國民黨立委羅智強深陷罷免危機，同時間，罷團更控訴，羅智強在黨團協商會議中，親自以手機撥打電話給民進黨團總召柯建銘，嚴重干擾議事進行。對此，羅智強今（3）日表示，他已澄清此事，但罷團仍憑空捏造「無聲電話」、「無號碼騷擾」，他已正式委請律師，對大安罷團提起訴訟，求償新台幣100萬元。罷團「大安強強滾」在臉書上控訴，羅智強於114年5月15日（四）下午於立法院紅樓302會議室黨團協商會議中，親自以手機撥打電話給柯建銘，現場議事錄亦記載當下柯總召斥責此舉為「小手段」、嚴重干擾議事進行，並對羅智強這種幼稚舉動表達抗議。並附上當天議事紀錄與相關影音，狠嗆「行為幼稚，更缺乏基本尊重與法律常識。」羅智強今天強調，罷團竟敢公然聲稱：他「把號碼鎖起來打給柯總召」、「接通後不講話」。說得跟現場目擊者一樣，造謠毫無底線。他根本沒有柯建銘的電話號碼，也從未打電話給柯建銘過何來「打電話」、「無聲騷擾」之說？更別說在朝野協商期間做這種事。這根本是一翻兩瞪眼的事，把柯建銘手機的通聯紀錄、與他手機的通聯紀錄調出來一比對，誰在說謊，一目了然。羅智強表示，「我已正式委請律師，對大安罷團提起訴訟，求償新台幣一百萬元。」並鄭重提醒大安罷團：指控他在協商現場以「無聲電話騷擾柯建銘」，他已第一時間澄清：根本未曾打電話給柯建銘。但大安罷團竟在他澄清之後，還繼續發文堅稱羅智強「惡作劇電話事證明確，時間、地點、人物俱在」。這樣的執意造謠，真是聞所未聞。第一次造謠，或可辯稱是「誤會」，但在他明確澄清之後，仍持續擴散謠言，那就不只是誤會，而是惡意與故意。羅智強稱，「法院見吧。我等著大安罷團來賠這100萬。」