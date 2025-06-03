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▲以往貝克漢一家相當團結，布魯克林（右二）會和爸媽與弟妹一起出席家族中的各項重要活動。（圖／摘自IG）

▲布魯克林貝克漢（左一）推出品牌名稱叫Cloud 23的辣椒醬，爸媽還來為他站台，沒想到他現在竟否認23與父親昔日在皇家馬德里隊的背號有關。（圖／摘自IG）

▲維多莉亞貝克漢（右）一度被傳很滿意兒子能和億萬豪門出身的妮可拉佩茲（左）結親，沒想到卻是家族撕裂的開始。（圖／摘自IG）

全球知名的英國貝克漢家族，目前正在鬧分裂，長子布魯克林連續缺席爸媽的生日派對，也沒有在媽媽維多莉亞經營品牌的時裝週活動上露面，顯得極不尋常。雖然老爸大衛貝克漢曾經在一些網路圖文中拋出橄欖枝，提到布魯克林的名字，布魯克林卻完全無意接住，甚至回到倫敦拍攝時尚照片，都刻意低調、快閃，就是不跟家人碰到面。近日他與妻子妮可拉佩茲登上德國版《GLAMOUR》雜誌，專訪裡更是都沒講到自己的家庭，倒是妮可拉強調娘家對她的影響，歐美媒體分析布魯克林被她控制，明顯要與自己的原生家庭切割、靠向岳父一家。布魯克林貝克漢自小就是老爸—前「足球金童」大衛與老媽—「高貴辣妹」維多莉亞的心肝寶貝，身為長子備受疼愛，爸媽也為他在成年後進入職場鋪了不少路，甚至讓他被視為「靠爸媽族」，他也一直拿不太出來獨特的個人表現，曾經被時尚名牌找去合作擔任攝影師，卻被網友奚落連攝影課都沒上過，表現也不夠專業，之後他又在自己的影音頻道上發布一堆烹飪主題的影片，卻標榜不是要成為米其林級的大廚，被嘲諷是業餘的影像記錄，但他還真的推出了一款名叫Cloud 23的辣椒醬，行銷團隊還解釋23是來自於布魯克林的父親大衛過去在皇家馬德里隊踢球的背號，23也是麥可喬丹在NBA的背號，看似有意在為父子之間修補關係。哪知道布魯克林自己又把橋拆掉，在最新訪問中稱23是在紀念他與妮可拉訂婚的日期，而且那時他剛好是23歲，並沒有提到跟父親的淵源。在《GLAMOUR》專訪中，布魯克林完全提都不提自己家，就算裸露上半身，展現身上的一堆刺青，他也只提到為了妮可拉在身上留下的印記，並沒有講到其實他還有一堆刺青都是跟他的爸媽、家人相關。諷刺的是，他現在一心向妻子與岳父家靠攏，當初他的媽媽維多莉亞卻曾經因為他攀上美國億萬豪門而欣喜，覺得是不錯的親是，沒想到現在卻是這樣的結果。曾經主演《變形金剛4：絕跡重生》等片的妮可拉，在好萊塢算不上什麼大牌，卻因為家裡是美國最具名望的豪門之一，一舉一動都還是受到矚目。她從小養尊處優，也不太習慣被人指使，布魯克林雖然在自己家中也是大少爺，可是妮可拉的爸爸財產據估計是貝克漢家族的好幾倍，他在妻子面前是矮了很大一截，加上他很容易「戀愛腦」被另一半牽著鼻子走，過去與「超殺女」克蘿伊摩蕾茲交往時就曾經這樣，現在碰上更霸氣的妮可拉，當然也就像隻小綿羊，更何況岳父比爸媽有錢那麼多，好好扮演好「外子」的角色，比當個好兒子有更多的榮華富貴，布魯克林也很明確地做出選擇。儘管歐美報導曾經稱他對於過去約會過的金姆譚波變成弟弟羅密歐的現任女友，爸媽對此都沒有反對，感到相當不滿，和原生家庭間的裂縫才越來越深，也有報導稱並不是這麼一回事。不管原因為何，布魯克林和貝克漢家族確實漸行漸遠，只能讓爸媽為孩子長大、有了有錢老婆就澈底把他們丟在一旁，心寒、難過不已。