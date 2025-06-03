我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德力拚「去蔣化」，內政部推動全台「中正路」改名政策，引起多位縣市長反彈。內政部則表示，會持續與地方政府及居民進行溝通，並指出「經國路」也在改名的範疇之內。2022年，台南市中西區的中正路一部分路段已被更名為「湯德章大道」，當地里長指出，當時改名沒有一次到位改成功，只是在路牌上進行附註，「政府就應要知道問題出在哪」。總統賴清德上任以來力拚「去蔣化」，內政部近日公布全台中正路改名已辦理委託研究、研擬政策方案，此外還要移除蔣公銅像，劉世芳甚至還點名台北、桃園、台中進度慢，遭台中市長盧秀燕狠嗆，「國家吃飽太閒」，就連桃園市長張善政也強硬表態，不改中正路名。劉世芳則強調，轉型正義在推動的當中，需要中央和地方一起來溝通，或是地方和居民充分來溝通，這樣比較符合轉型正義推動的主要方向；而更名時需要一些時間來和居民溝通，有些會覺得在地方制度上會不方便，像是牽涉到戶政資料、地政資料需要修改，那還是尊重。而台南市中西區的中正路一部分路段已於2022年被更名為「湯德章大道」，根據《中天新聞》報導指出，台南市中西區南美里里長曾朝欽表示，中正路改名這個議題討論已經是第二次出現，上次台南市中正路改名沒有一次到位改成功，政府就該要知道問題出在哪；更改路名對民眾而言，不只要改自家地址、地籍，以及銀行資料等，還要另外通知親友，相當費時又費力。