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總統府及綠營多名幕僚日前被檢調查出已被中國滲透，《鏡週刊》今（3）日揭露手法，共諜用一款中國特製的APP傳送機敏資訊及聯繫，檢調透過還原手機，發現包括總統府的通訊錄、副總統蕭美琴個資、總統出訪行程等資訊都已被掌握，但我方至今仍無法破解該APP的加密機制。對此，國民黨立委謝龍介直呼，對我們的國家影響很大，「我支持賴總統大刀闊斧，應該把整個國安團隊撤換！」根據《鏡週刊》報導，檢調偵辦綠營幕僚共諜案有重大進展，查出全案核心人物，正是前民進黨資深黨工黃取榮，十多年前赴中國廣州暨南大學求學時便遭鎖定，後來被吸收淪為共諜，且在黃取榮等人的手機裡，發現一款由中國研發特製的加密APP，黃藉此APP與中國聯絡，並傳機密檔案，不只讓賴清德在副總統任內出訪巴拉圭時下榻飯店及行程全都被掌握，就連副總統蕭美琴手機號碼及相關通訊錄等個資也外洩，全案台北地檢署近日將依《國安法》等罪偵結起訴。對此，謝龍介受訪時先是質疑，這是一個很嚴肅很保密的案件，幾乎對於過去所有的間諜案件，偵辦都是極機密，為什麼會有消息透露出來？在總統府的內部，是不是在國安單位，還有民進黨高層內部，充斥著共諜案，這對我們的國家影響很大，「我支持賴總統大刀闊斧，應該把整個國安團隊撤換！」謝龍介推測，也許現在就正在作業當中，牽扯到大罷免，建議賴清德這時候就不要再跟大罷免掛鉤了，當斷則斷，現在連行程、副總統的個資都被掌控，所以內部應該做個大清查，重新更換新的國安團隊，這讓人民也比較能安心。謝龍介也感嘆，因為在總統上任到現在，對兩岸採取的是比較強硬的做法，雖然不符合我們目前的利益，而且製造了蠻多的衝突，可是畢竟我們都是同一艘船上，國安內部發生了這麼嚴重的問題，個人支持賴總統大刀闊斧，全面更換國安團隊。