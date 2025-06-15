夏季高溫天氣日日破新高的日子來了，台灣溫度分布圖一整片紅到發黑，不來杯手搖飲料真的很難消暑！眾多台灣人熱愛的平價好喝「50嵐」，近期被發現「一號四季珍波椰」失寵了？每間店面都看得到的店長推薦菜單，1號竟然失去C位、只排第二，最大、最醒目的位置讓給「2號布丁烏龍奶茶」。釣出小編證實真相全說了。
迎接人手一杯手搖飲料的夏天，日前《NOWnews今日新聞》才分享過，50嵐北部（北北基）會有「店長推薦」必喝清單，常常能在上頭找到新品或隱藏版飲料，而且每季都會做變換。
近期，社群Threads上有網友看到該菜單發現：「為什麼50嵐的一號放在第二個 二號放在最上面而且最大？」讓人驚訝莫非「一號四季珍波椰」失寵了？事實上，被譽為50嵐經典的「一號四季珍波椰」，是該店萬年不變、每月霸榜的「超強手搖」。由於僅限北部店面會有「店長推薦」清單，讀者到中南部點餐喊2號，店員可是聽不懂的。
50嵐官方小編親自回應該網友：「因為這季店長推薦與統一布丁合作 是這季的主要推薦飲品ㄛ(⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)」。眾人恍然大悟，又長知識了。而根據50嵐官網介紹，「布丁烏龍奶茶」使用「烏龍綠茶」佐醇正香濃的「嚴選奶精」，並加入一整顆統一布丁；價格則是中杯60元、大杯75元。奶茶控想要療癒又消暑，不妨有經過50嵐時嚐鮮喝看看。
而另一家CoCo都可，則是把招牌「奶茶三兄弟」手搖飲料變成冰棒！攜手Poki百吉推出「奶茶三兄弟雪糕」，在濃郁奶茶風味裡吃得到Q彈珍珠、滑嫩布丁、清香仙草，連咀嚼控也被收服。偷偷透露，「奶茶三兄弟雪糕」在全家便利商店、家樂福、全聯超市都買得到。
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近期，社群Threads上有網友看到該菜單發現：「為什麼50嵐的一號放在第二個 二號放在最上面而且最大？」讓人驚訝莫非「一號四季珍波椰」失寵了？事實上，被譽為50嵐經典的「一號四季珍波椰」，是該店萬年不變、每月霸榜的「超強手搖」。由於僅限北部店面會有「店長推薦」清單，讀者到中南部點餐喊2號，店員可是聽不懂的。
50嵐官方小編親自回應該網友：「因為這季店長推薦與統一布丁合作 是這季的主要推薦飲品ㄛ(⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)」。眾人恍然大悟，又長知識了。而根據50嵐官網介紹，「布丁烏龍奶茶」使用「烏龍綠茶」佐醇正香濃的「嚴選奶精」，並加入一整顆統一布丁；價格則是中杯60元、大杯75元。奶茶控想要療癒又消暑，不妨有經過50嵐時嚐鮮喝看看。
而另一家CoCo都可，則是把招牌「奶茶三兄弟」手搖飲料變成冰棒！攜手Poki百吉推出「奶茶三兄弟雪糕」，在濃郁奶茶風味裡吃得到Q彈珍珠、滑嫩布丁、清香仙草，連咀嚼控也被收服。偷偷透露，「奶茶三兄弟雪糕」在全家便利商店、家樂福、全聯超市都買得到。