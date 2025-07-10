今天是7月10日！這天是多位名人的生日，其中最為知名的就是「台灣半導體教父」台積電創辦人張忠謀，今日他準備度過自己的94歲生日，張忠謀雖然在2018年宣布退休，但一舉一動仍牽動著全球科技業。除此之外，7月10日也是「國際泰迪熊野餐日」與「超人力霸王之日」，這兩個節日有多特別，《NOWNEWS今日新聞》帶你一同來了解。

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡「7月10日」出生的名人

∎ 張忠謀（1931年生）：台積電創辦人暨首任台積電董事長。
∎ 張學友（1961年生）：香港知名男歌手，代表作品《吻別》、《李香蘭》等。
∎ 孔劉（1979年生）：韓國知名演員，代表作品《孤單又燦爛的神—鬼怪》、《熔爐》和《屍速列車》等。
∎ 文佳煐（1996年生）：韓國女演員，代表作品《女神降臨》、《那個男人的記憶法》等。

▲張學友昨（20日）晚間在台北進行完這次來台巡演的最後一場，表示自己現在還在唱不是為了缺錢，而是自覺還不夠好。他也自我打趣，年過60還被人喊帥，完全無法理解。（圖／JDS提供）
▲張學友是7月10日的壽星，他在今年4月才來台開演唱會，當時在網路上引起許多話題。（圖／JDS提供）
🟡「7月10日」重大事蹟

∎ 國際泰迪熊野餐日

國際泰迪熊野餐日（International Teddy Bear Picnic Day）在每年的7月10日，該節日主要盛行於美國、加拿大、澳洲和歐洲等地區，該節日旨在希望孩子們在這天帶著喜愛的泰迪熊與玩具，一同到戶外野餐增進情誼，期盼促進家庭關係，且希望孩子們能與最愛的泰迪熊一同享受大自然的美好

泰迪熊野餐日最早起源可追溯於20世紀初的英國，靈感來自於著名童書《泰迪熊野餐會》（The Teddy Bears' Picnic），書中講述一群泰迪熊在森林中舉辦野餐，故事情節廣受孩子歡迎，隨後衍伸出泰迪熊野餐日，希望民眾在這天一同享受與泰迪熊玩樂的時光。

▲泰迪熊,娃娃,野餐,國際泰迪熊野餐日（圖／取自pixabay）
▲國際泰迪熊野餐日（International Teddy Bear Picnic Day）在每年的7月10日，該節日主要在美國、加拿大、澳洲和歐洲等地區慶祝。（圖／取自pixabay）
∎ 超人力霸王之日

《超人力霸王》是日本相當有名的特攝電視影集，最早於1966年就開始在TBS電視台播映，故事主要描述為對付怪獸和宇宙人對地球的威脅而成立的「科學特別搜查隊」，與來自M78星雲宇宙警備隊的宇宙人「超人力霸王」共同擊退入侵地球的怪獸與宇宙人。1966年7月10日則是超人力霸王第一次在電視上出現的日子，日本在2010年7月正式將7月10日訂為「超人力霸王之日」。

▲超人力霸王初代（圖／統一獅提供）
▲《超人力霸王》是日本相當有名的特攝電視影集，最早於1966年就開始在TBS電視台播映。（圖／統一獅提供）
相關新聞

今日壽星／7月9日「Web3產業高峰會」台北登場！幣安執行長將現身

今日歷史／7月8日安倍晉三遭槍殺！日本「在位最久首相」享年67歲

今日歷史／7月7日別再騙了！「說實話日、世界巧克力日」由來一覽

今日歷史／7月5日驗證龍樹諒災難預言！比基尼取名和「核試」有關