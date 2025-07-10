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🟡「7月10日」出生的名人

▲張學友是7月10日的壽星，他在今年4月才來台開演唱會，當時在網路上引起許多話題。（圖／JDS提供）

🟡「7月10日」重大事蹟

∎ 國際泰迪熊野餐日

▲國際泰迪熊野餐日（International Teddy Bear Picnic Day）在每年的7月10日，該節日主要在美國、加拿大、澳洲和歐洲等地區慶祝。（圖／取自pixabay）

∎ 超人力霸王之日

▲《超人力霸王》是日本相當有名的特攝電視影集，最早於1966年就開始在TBS電視台播映。（圖／統一獅提供）

今天是7月10日！這天是多位名人的生日，其中最為知名的就是，今日他準備度過自己的94歲生日，張忠謀雖然在2018年宣布退休，但一舉一動仍牽動著全球科技業。除此之外，7月10日也是「國際泰迪熊野餐日」與「超人力霸王之日」，這兩個節日有多特別，《NOWNEWS今日新聞》帶你一同來了解。台積電創辦人暨首任台積電董事長。香港知名男歌手，代表作品《吻別》、《李香蘭》等。韓國知名演員，代表作品《孤單又燦爛的神—鬼怪》、《熔爐》和《屍速列車》等。韓國女演員，代表作品《女神降臨》、《那個男人的記憶法》等。國際泰迪熊野餐日（International Teddy Bear Picnic Day）在每年的7月10日，該節日主要盛行於美國、加拿大、澳洲和歐洲等地區，泰迪熊野餐日最早起源可追溯於20世紀初的英國，，希望民眾在這天一同享受與泰迪熊玩樂的時光。《超人力霸王》是日本相當有名的特攝電視影集，最早於1966年就開始在TBS電視台播映，故事主要描述為對付怪獸和宇宙人對地球的威脅而成立的「科學特別搜查隊」，與來自M78星雲宇宙警備隊的宇宙人「超人力霸王」共同擊退入侵地球的怪獸與宇宙人。