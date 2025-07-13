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▲李敏鎬（右）第一位認愛女友，就是因《城市獵人》結緣，而假戲真做的朴敏英（左），但在緋聞爆發後，朴敏英受到許多攻擊，導致戀情在短短半年就結束。（圖／翻攝自城市獵人）

▲李敏鎬第2位認愛女友就是秀智（如圖），兩人在2015年3月被韓媒爆出熱戀1個月，雙方隨後認愛。不過之後李敏鎬在2017年5月入伍後，在同年11月證實分手，李敏鎬當時還被猜測遭到「兵變」。（圖／秀智IG）

▲李敏鎬（右）跟朴信惠（左）在2013年合作《繼承者們》，因為火花太強傳出緋聞，不過都被經紀公司否認，但不少人還是懷疑兩人有偷偷戀愛。（圖／翻攝自繼承者們）

▲李敏鎬在2021年跟妍雨（如圖）爆出熱戀，但被李敏鎬經紀公司火速否認，而妍雨公司也在晚一天否認。然而不久後，李敏鎬及妍雨的共同友人又向韓媒爆料，指出兩人確實戀愛中，不同立場，讓外界霧裡看花。（圖／妍雨IG）

男星李敏鎬今年迎來38歲生日，他在2006年5月以《秘密的校園》正式出道，直到2009年主演《花樣男子》中具俊表一角才開始爆紅，正式升級為主演演員，之後陸續接演多部電視劇及電影，更是讓他紅遍全亞洲。而除了演藝事業外，李敏鎬出道以來也傳出過多次緋聞，緋聞女友還都是女神等級，像是朴信惠、MOMOLAND前成員妍雨等人，但他都沒有正面承認過，而李敏鎬唯二認愛過的女友只有兩人，就是朴敏英與秀智，其中因為跟秀智是在服役時期分手，還一度傳出兵變。李敏鎬在2011年與朴敏英合作主演電視劇《城市獵人》，兩人在劇中飾演戀人，感情線甜中帶虐，超配的高顏值，讓劇迷們不斷敲碗他們在一起。而之後就被媒體拍到深夜約會，雙方也隨之認愛，但由於當時李敏鎬人氣當紅，讓朴敏英受到許多攻擊，最終兩人戀情因行程繁忙，加上外界的紛擾在半年後就宣布分手。李敏鎬與小7歲秀智在2015年3月被韓媒《Dispatch》爆出熱戀1個月的消息，兩人被拍到在英國倫敦約會。由於兩人在作品中都沒有過交集，因此緋聞也讓大家很驚訝，不過雙方隨後認愛。公開戀愛後，李敏鎬與秀智都非常低調，不常提到對方，之後李敏鎬在2017年5月入伍，兩人因見面時間越來越少，最終在同年11月證實分手。李敏鎬當時還被猜測遭到「兵變」，但他心情看起來沒有受到太大影響，服完兵役後，就回歸演藝圈繼續正常拍戲。李敏鎬在2013年與朴信惠合作經典韓劇《繼承者們》，劇中高中生的愛情，在當時引發超高討論度。而飾演情侶的李敏鎬與朴信惠，因為火花太強，不斷被敲碗在一起，還一度傳出緋聞，不過都被經紀公司否認，但不少人還是懷疑兩人有偷偷戀愛，直到朴信惠在2022年與演員崔泰俊結婚，李敏鎬現身婚禮，還用《繼承者們》經典台詞為朴信惠道賀，超大方互動，才讓大家相信原來兩人一直以來都只是好友關係。李敏鎬在2021年被爆出與小9歲MOMOLAND前成員妍雨熱戀中，被《Dispatch》拍到一起看電影約會，並透露兩人已交往5個月，李敏鎬還貼心幫女友慶生。但沒想到竟被李敏鎬經紀公司火速否認，表示兩人只是朋友，被拍到的照片還有其他友人同行，而妍雨公司也在晚一天表示「只是很好的前後輩關係」。然而不久後，李敏鎬及妍雨的共同友人又向韓媒爆料，指出兩人確實戀愛中，是因為遊戲變親近，不同立場，讓外界霧裡看花。看來雙方到底有沒有戀愛，只有當事人知道了。