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大學分科測驗明（11）日登場，苗栗縣私立建臺高中卻發生23名考生集體報錯考科，校方今（10）日致歉表示，學校針對這次分科測驗報名作業疏失，非常自責、抱歉，不管結果如何，都先安撫學生情緒，讓學生盡力應考；作業疏失由學校承擔所有責任，考後會加強盤點，協助學生選擇適合學校及科系。114學年大學分科測驗將於明、後天登場，建臺高中因報名作業疏失，導致原本應該考歷史的文組生全部報考生物，該考生物的理組生卻報考歷史，引發譁然。學校教務主任今日告訴媒體，今年全校有27名學生報考分科測驗，其中23名學生發生報錯考試科目情況，其中有3人應該報數乙，沒報成功、5人原本要報生物，沒報成功、其餘應報歷史，沒報成功。對此，大考中心強調，考試簡章是考試及各項試務作業的重要依據，全體考生及大考中心皆應共同遵守。為維護整體試務的公正性與安全性，並考量3.9萬多名考生的公平性，試務單位仍需依簡章規定辦理，敬請各界見諒。校方表示，承辦的職員去年也曾辦理該項業務，因此以去年的表單提前作業，先將學生報考科目輸入，等到報名系統開放後，直接匯入今年表單，卻未注意今年表單有部分科目的順序有異動，導致錯置；直到7日學生收到大考中心應試通知簡訊，發現出錯，學校才驚覺此事，立即向大考中心通報。校方指出，該名職員為此表達請辭，但學校現階段仍著重全力處理、爭取補救機制，「作業疏失由學校負責，也會承擔所有責任」。學校教務主任說，學校針對這次分科測驗報名作業疏失非常自責、抱歉，不管結果如何，都先安撫學生情緒，讓學生盡力應考；考後學校會負起責任接受任何懲處，並立即展開升學輔導措施，讓學生能在現有考科當中盡量盤點適合的科系。