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大學分科測驗明（11）日登場，苗栗縣私立建臺高中卻發生23名考生集體報錯考科，校方今（10）日致歉，對此教育部主任祕書林伯樵今日表示，程序上有多次檢查點，學校、學生都沒發現，「應該都有一定的責任。」114學年大學分科測驗將於明、後日登場，建臺高中因報名作業疏失，導致原本應該考歷史的文組生全部報考生物，該考生物的理組生卻報考歷史，引發譁然。學校教務主任今日告訴媒體，今年全校有27名學生報考分科測驗，其中23名學生發生報錯考試科目情況，其中有3人應該報數乙，沒報成功、5人原本要報生物，沒報成功、其餘應報歷史，沒報成功。而全國教育局處長會議在嘉義市舉行，教育部主任秘書林伯樵會前接受媒體聯訪表示，時間已非常緊迫，約影響23名考生，基於考試公平性，目前難補救。林伯樵表示，從分科測驗報名開始，就有多個檢查點，包括學校上傳集體報名資料後，學生可上網確認，之後學校也會收到大學入學考試中心回傳給學校的報考資料確認表，可看到報考所有科目，學生也須簽名確認。林伯樵表示，分科測驗在即，9日考生座位表、名冊都已準備好，試卷也已分批開始運送到各考區，這時要做任何更動，都會造成試務不確定性和風險。分科測驗約3.9萬名考生，須確保公平。大學入學考試中心今日則發布新聞稿指出，大考中心於7月8日開放考生查詢應考資訊及公告試場分配表後，當日接獲苗栗建臺高中電子郵件，請大考中心就該校完成集體報名的考生中，新增其中20餘名考生報考不同科目。大考中心提到，分科測驗所有各項考試事務皆已準備就緒，包括所有考分區所需考生名冊、座位標示單等，皆已寄達考區承辦大學；各考分區試題本及答題卷（印有考生應試號碼）均已裝袋裝箱；除雙北市以外，已於7月9日起由闈內開始陸續配送至全台各地試場。