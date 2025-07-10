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丹娜絲颱風在6日從嘉義布袋登陸，對台南、嘉義等中南部縣市帶來劇烈天氣，其中台南更是刮出16級強風，七股區的景象更是滿目瘡痍，不僅民宅屋頂被掀翻、路樹被拔起，甚至有船隻被吹到路面，目前地方政府現階段正積極協助搶修，民進黨立委林俊憲也貢獻出「100面看板帆布」，陸續送往災區使用。林俊憲表示，現在災區急需大量帆布遮蓋吹走的屋頂，除了向大家募集外，也要盡自己能做的，有非常多人建議他，看板帆布可以拆下來運用，確實是個很好的點子。前陣子答應大家要減少看板，加上颱風前預先拆下來的，前幾天勘災發現需求後，他已整理好，與募集而來的帆布一起，首批約100面，今天先陸續送到災區使用。至於還掛著的部分，考量到目前台南重機具需求還非常大，必須先用於救災，之後再視需求處理，盡量讓受災房屋都能先有暫時的遮蔽。另外，林俊憲提到，他已邀請賴清德總統明天再度回到台南勘災，由於受災區域非常廣，且是全面性的嚴重損害，除了到更多地方傾聽民眾需求外，他也希望隨行的行政團隊能藉此了解受災的規模和程度，以便推動災後重建特別條例，能夠估算出重建經費規模和需求。林俊憲也強調，會以最快速度推動，讓災民不必再為家園重建經費苦惱，專注於眼下的整理工作，也非常感謝大家這幾天來給的許多建議、資訊甚至實際的物資，讓台南人感受來自全國的溫暖。