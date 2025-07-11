114學年度分科測驗於今（11）日、明（12）日登場，提醒考生除了自己的試場確認清楚外，6大提醒也要記得，包括行動電話完全關機、考試開始鈴響起答題卷簽全名等注意事項，《NOWNEWS》整理一文提供參考。
分科測驗日期及時程表？
考生自由選考，每科考試時間均為80分鐘。考科包括數甲、數乙、歷史、地理、公民與社會、物理、化學、生物共8科。每科考試時間為80分鐘。
分科測驗必帶、不可帶物品有哪些？
1.應試有效證件正本，包括國民身分證、有照片之全民健康保險卡、汽機車駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證（特別提醒：學生證非應試有效證件）。
2.應試物品
文具：黑色 2B 軟心鉛筆、橡皮擦、黑色墨水的筆（建議使用筆尖較粗約0.5mm~0.7mm 之原子筆）、修正帶或修正液、直尺、三角板、量角器、圓規。
3.行動電話完全關機
含關閉鬧鈴、震動、提示音等所有功能，開啟飛航模式或設定為靜音，均不是完全關機，違者依違規處理辦法第8條第3項第2款，扣減其該節成績4級分。
4.禁止攜帶2類物品入座
✔具傳輸、通訊、記憶、拍攝、錄影或計算功能的物品。如：行動電話、穿戴式裝置（如：智慧型眼鏡類、智慧型手錶類、智慧型手環類、耳機類）、計算機、電子辭典、多媒體播放器材（如：MP3、MP4）等。
違者依違規處理辦法第8條，視情節處置。但經申請且審查通過可使用之助聽器或應試輔具，不在此限。
✔任何可能妨害考試公平之書本、物品或紙張等，如：教科書、參考書、補習班文宣品、詞彙卡、計算紙、標有數學算式或函數或函數圖形的文具或用品。
5.考試開始鈴響起答題卷簽全名注意事項
提前簽名者，依違規處理辦法第7條第3項，扣減其該節成績3級分，未簽名者，依違規處理辦法第14條，扣減其該節成績1級分
6.考試結束鈴聲響畢應立即停止作答動作
考試結束鈴聲響畢未停止作答動作，扣減其該節成績1級分。經監試人員制止後仍繼續作答動作者，依下列方式分別處置：
✔制止1次後仍繼續作答動作者，扣減其該節成績3級分。
✔制止2次後仍繼續作答動作者，扣減其該節成績4級分。
✔制止3次以上仍繼續作答動作，或其他情節重大者，監試人員得逕收取題卷，並加重扣分或該節不予計分。
7月11日（五）至7月12日（六）：考試
7月12日（六）至7月13日（日）：公布前一日考試科目選擇
7月29日（二）：公布成績及統計資料、開放成績查詢、簡訊通知成績、寄發成績通知單
7月29日（二）至8月1日（五）：申請成績複查
8月8日（五）：寄發成績複查結果通知書
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考生自由選考，每科考試時間均為80分鐘。考科包括數甲、數乙、歷史、地理、公民與社會、物理、化學、生物共8科。每科考試時間為80分鐘。
分科測驗必帶、不可帶物品有哪些？
1.應試有效證件正本，包括國民身分證、有照片之全民健康保險卡、汽機車駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證（特別提醒：學生證非應試有效證件）。
2.應試物品
文具：黑色 2B 軟心鉛筆、橡皮擦、黑色墨水的筆（建議使用筆尖較粗約0.5mm~0.7mm 之原子筆）、修正帶或修正液、直尺、三角板、量角器、圓規。
3.行動電話完全關機
含關閉鬧鈴、震動、提示音等所有功能，開啟飛航模式或設定為靜音，均不是完全關機，違者依違規處理辦法第8條第3項第2款，扣減其該節成績4級分。
4.禁止攜帶2類物品入座
✔具傳輸、通訊、記憶、拍攝、錄影或計算功能的物品。如：行動電話、穿戴式裝置（如：智慧型眼鏡類、智慧型手錶類、智慧型手環類、耳機類）、計算機、電子辭典、多媒體播放器材（如：MP3、MP4）等。
違者依違規處理辦法第8條，視情節處置。但經申請且審查通過可使用之助聽器或應試輔具，不在此限。
✔任何可能妨害考試公平之書本、物品或紙張等，如：教科書、參考書、補習班文宣品、詞彙卡、計算紙、標有數學算式或函數或函數圖形的文具或用品。
5.考試開始鈴響起答題卷簽全名注意事項
提前簽名者，依違規處理辦法第7條第3項，扣減其該節成績3級分，未簽名者，依違規處理辦法第14條，扣減其該節成績1級分
6.考試結束鈴聲響畢應立即停止作答動作
考試結束鈴聲響畢未停止作答動作，扣減其該節成績1級分。經監試人員制止後仍繼續作答動作者，依下列方式分別處置：
✔制止1次後仍繼續作答動作者，扣減其該節成績3級分。
✔制止2次後仍繼續作答動作者，扣減其該節成績4級分。
✔制止3次以上仍繼續作答動作，或其他情節重大者，監試人員得逕收取題卷，並加重扣分或該節不予計分。
成績何時公布？
7月11日（五）至7月12日（六）：考試
7月12日（六）至7月13日（日）：公布前一日考試科目選擇
7月29日（二）：公布成績及統計資料、開放成績查詢、簡訊通知成績、寄發成績通知單
7月29日（二）至8月1日（五）：申請成績複查
8月8日（五）：寄發成績複查結果通知書