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▲分科測驗日程一次看。（圖／截自大考中心）

▲大考中心提醒考生6大應考注意事項。（圖／截自大考中心）

▲應考注意事項。（圖／截自大考中心）

114學年度分科測驗於今（11）日、明（12）日登場，提醒考生除了自己的試場確認清楚外，6大提醒也要記得，包括行動電話完全關機、考試開始鈴響起答題卷簽全名等注意事項，《NOWNEWS》整理一文提供參考。考生自由選考，每科考試時間均為80分鐘。考科包括數甲、數乙、歷史、地理、公民與社會、物理、化學、生物共8科。每科考試時間為80分鐘。1.應試有效證件正本，包括國民身分證、有照片之全民健康保險卡、汽機車駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證（特別提醒：學生證非應試有效證件）。2.應試物品文具：黑色 2B 軟心鉛筆、橡皮擦、黑色墨水的筆（建議使用筆尖較粗約0.5mm~0.7mm 之原子筆）、修正帶或修正液、直尺、三角板、量角器、圓規。3.行動電話完全關機含關閉鬧鈴、震動、提示音等所有功能，開啟飛航模式或設定為靜音，均不是完全關機，違者依違規處理辦法第8條第3項第2款，扣減其該節成績4級分。4.禁止攜帶2類物品入座✔具傳輸、通訊、記憶、拍攝、錄影或計算功能的物品。如：行動電話、穿戴式裝置（如：智慧型眼鏡類、智慧型手錶類、智慧型手環類、耳機類）、計算機、電子辭典、多媒體播放器材（如：MP3、MP4）等。違者依違規處理辦法第8條，視情節處置。但經申請且審查通過可使用之助聽器或應試輔具，不在此限。✔任何可能妨害考試公平之書本、物品或紙張等，如：教科書、參考書、補習班文宣品、詞彙卡、計算紙、標有數學算式或函數或函數圖形的文具或用品。5.考試開始鈴響起答題卷簽全名注意事項提前簽名者，依違規處理辦法第7條第3項，扣減其該節成績3級分，未簽名者，依違規處理辦法第14條，扣減其該節成績1級分6.考試結束鈴聲響畢應立即停止作答動作考試結束鈴聲響畢未停止作答動作，扣減其該節成績1級分。經監試人員制止後仍繼續作答動作者，依下列方式分別處置：✔制止1次後仍繼續作答動作者，扣減其該節成績3級分。✔制止2次後仍繼續作答動作者，扣減其該節成績4級分。✔制止3次以上仍繼續作答動作，或其他情節重大者，監試人員得逕收取題卷，並加重扣分或該節不予計分。7月11日（五）至7月12日（六）：考試7月12日（六）至7月13日（日）：公布前一日考試科目選擇7月29日（二）：公布成績及統計資料、開放成績查詢、簡訊通知成績、寄發成績通知單7月29日（二）至8月1日（五）：申請成績複查8月8日（五）：寄發成績複查結果通知書