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▲藍營明晚在竹山舉辦「守護竹鹿民主音樂會」，將有3位女縣長、1位副市長助講。（圖／立委游顥服務處提供，2025.07.09）

▲陳玉鈴幾乎不辦造勢活動，強調冷靜應對罷免案，不隨對手起舞。（圖／翻攝陳玉鈴臉書，2025.07.10）

全國罷免行動唯一成案的「以罷制罷」，將在13日投票，被罷免人南投縣議員陳玉鈴盡可能低調，藍委游顥等人則舉辦「守護竹鹿民主音樂會」，高調邀請南投、彰化、雲林3縣的女縣長站台。東海大學政治系主任張峻豪指出，南投原就藍大於綠，綠營冷處理的戰略有可議之處，若這場罷免通過，將激起藍營支持者的鬥志，未來藍綠衝突也會更激烈。身兼民進黨南投縣黨部主委的南投縣議員陳玉鈴，罷免案將於7月13投票，同選區藍委游顥的罷免案，則在8月23日投票。由於兩人的服務處助理互為對方罷免案的領銜人，罷綠委全盤皆輸後，陳玉鈴的罷免案被視為國民黨主席朱立倫發動「以罷制罷」策略，唯一成功的一場。為營造罷免氣氛，游顥等人明（11）日晚間將在竹山星期四夜市廣場，舉辦「守護竹鹿民主音樂會」，邀請南投縣長許淑華、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善站台，台中市副市長鄭照新也會前往助講。綠營仍繼續冷處理、盡量在網路凝聚支持度，目前黨內站台最大咖為立委王義川與民進黨發言人吳崢。陳玉鈴則強調自己從2014年擔任民代以來，一步一腳印為地方服務，長期專注選民服務，冷靜應對不隨之起舞，這兩天適逢颱風靠近，關注鄉親的需求更重要。南投縣選委會2日公布陳玉鈴的投4選區公民數有57,207人，《選罷法》規定同意罷免投票人數須多於1/4，即14302票，且同意票多於不同意票。本屆縣議員選舉，投4選區應選5席有7人參選，吊車尾當選的陳玉鈴獲5028票，第一高票游顥7765票，當時仍是國民黨籍、但以無黨參選的議長何勝豐7048票，若加上連任失利的國民黨黃東灝4621票，藍營在此選區拿下近2萬票，藍綠實力極為懸殊。東海大學政治系主任張峻豪指出，大罷免話題全台延燒，藍綠對決態勢已成，若藍營能在地方帶動罷免投票風氣、衝破25%門檻，將是致勝關鍵；反觀目前為止，綠營仍把陳玉鈴罷免案定調地方性事務，至今無中央重量級人士前往炒熱氣氛，對民進黨而言相對不利。張峻豪進一步分析，南投本就藍大於綠，加上陳玉鈴得票率不到13%，本應積極反制、在地方進行強力動員與熱戰。若綠營一直冷處理，導致陳玉鈴被罷掉，可望激起全台藍營「反惡罷」支持者的熱情與危機感，對723的第一波藍委罷免案，產生加溫擴散的效果。