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▲「島語自助餐廳」確定將進駐漢神百貨本館的8樓。（圖／取自島語臉書）

台北晶華酒店「栢麗廳」推客家美食節 吃得到梅菜牛肉漢堡排、柿餅番茄沙拉

▲台北晶華酒店的栢麗廳自即日起至8月31日的午、晚餐時段，推出「鄉親來作『客』」系列美食。（圖／台北晶華提供）

有「全台最難預約吃到飽餐廳」稱號的「島語」，前（2023）年與台北漢來飯店一同開幕後，至今人氣不減、總一位難求，幾乎任何時間去訂位平台查詢，2個月內都沒有空位。而「島語」終於將開出全台第2家分店，選擇南下進駐高雄漢神百貨8樓，最快可能8月就會開幕，正確日期未公布；另外，第三家島語則將進駐桃園台茂購物中心，取代原有的海港台茂店，台中漢神洲際購物廣場分店初估是年底，大巨蛋內分店恐將到明年才會開幕。島語自助餐廳隸屬漢來美食，集團內本就有人氣自助餐廳「漢來海港」，是集團的金雞母，每年單店的年營收可以創下2~4億，而全台漢來海港共有7間分店。前年開設了被稱為「海港升級版」的「島語」，至今人是人氣名店，一位難求也因此中南部民眾也一直敲碗，希望島語開設分店，如今確認將進駐同集團的漢神百貨內，漢神百貨已可看見超大海報，宣示島語高雄店即將開幕。「島語自助餐廳高雄店」的首波資訊也曝光，。至於餐期，除了確定沒有早餐之外，。而價格，則是，所有價格均需另加一成服務費。島語主打「一餐檯、一Fine Dining」概念，設置了海鮮、日料、冷盤海鮮等8大餐區，且每座主題餐檯都供應與餐食相對應的佐餐酒，亮點是吃得到松葉蟹、龍蝦帝王蟹湯、溫生蠔、法國田螺等高檔海鮮，還有現烤肋眼牛排、煎干貝、片皮鴨、鮑魚燒賣，炸物區則有櫻花蝦白玉揚、炸鮑魚天婦羅等，以及米其林等級餐廳「漢來名人坊」的招牌菜長春捲。尤其假日晚餐時段，還加贈每人有半隻的烤活龍蝦，市價至少千元起跳，相當划算。▲多樣化的螃蟹、鮮蝦等，是來島語不容錯過的必吃菜色。（圖／記者葉盛耀攝）▲島語的燒烤區提供現烤厚切肋眼牛排、迷迭香羊排等。（圖／記者葉盛耀攝）▪️300多個午餐：平日11:30~14:30，假日11:30~14:00午餐第二場：14:30~17:00晚餐：平日17:30~21:00，假日18:00~21:30午餐：平日1490元+10%，假日1790元+10%午餐第二場：假日1490元+10%晚餐：平日1790元+10%，假日2090元+10%松葉蟹、龍蝦帝王蟹湯、溫生蠔、法國田螺、現煎肋眼牛排、煎干貝、片皮鴨等，假日晚餐加贈每人半隻龍蝦。另外，台北晶華酒店的自助餐廳「栢麗廳」，則是即日起至8月31日的午、晚餐時段，推「鄉親來作『客』」系列美食，餐台上有梅菜牛肉漢堡排、柿餅番茄沙拉佐橙韻沙拉醬、客家小炒飯、豆醬白斬雞、關西仙草雞湯、韭香壺底豬頭肉、經典紅糟肉及美人茶香映等，加菜不加價。各道菜式都是傳統客家佳餚又不失創意的料理，以「梅菜牛肉漢堡排」為例，和牛漢堡肉中拌入慢火細炒過的客家梅菜，再進行炭火直烤，表面焦香酥脆的漢堡排內保有和牛香氣及梅菜獨有的鹹香回甘，滋味特別，很值得一試。