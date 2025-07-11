7-11生日快樂！今7月11日慶祝吉祥物OPEN生日，「LINE禮物」電子票券有精品美式、精品拿鐵、奶茶通通買一送一，APP行動隨時取濃萃美式買11杯送11，門市消費滿額直接送整串衛生紙。「全家便利商店」也慶祝全家小編7/11生日出手更狂！全店只要滿711元，就送四季春青茶7元優惠券，還有泡麵、洗衣精、豆奶三選一，門市有單品美式、單品拿鐵10元多一杯。
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯冰精品拿鐵買1送1，5折（原價110元、特價55元）➡️點此購買
◾大杯冰精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾琥珀小葉奶茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）➡️點此購買
🟡7-ELEVEN
📍門市｜7月9日至7月15日
◾大杯濃萃美式買2送2，5折（原價50元、特價25元）
◾濃萃拿鐵買2送1，6.6折（原價60元、特價40元）
◾厚乳拿鐵買2送1，6.6折（原價65元、特價43元）
◾琥珀小葉紅茶買2送2，5折（原價45元、特價23元）
◾指定冰沙2杯100元，5折（原價99元、特價50元）
懷舊鳳梨／楊枝甘露／葡萄／HERSHEY'S
會員結帳滿250元抽購物金，張張有獎（5元、10元、20元、100元、711元），最高可獲得711元；滿1000元，送贈品3選1兌換券，五月花抽取式衛生紙一串、統一麵5入（肉燥／蔥燒牛肉風味）、絨毛布偶提袋；滿1500元，送星巴克好友分享券一張，加yahoo購物樂購券一張。
且使用國泰世華／中國信託／玉山／台北富邦／聯邦／台新／icash Pay／悠遊付／悠遊卡／橘子支付／台新Pay，單筆指定商品滿1000元直接現折100元！
📍APP｜7月7日至7月16日
◾特大杯濃萃美式買11送11，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯濃萃拿鐵買11送7，6.1折（原價75元、特價46元）
◾大杯美式／拿鐵215杯7111元，6折（原價55元、特價33元）
◾特大杯拿鐵／美式15杯711元，6.8折（原價70元、特價47元）
◾特大杯厚乳拿鐵13杯711元，6.4折（原價85元、特價55元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶18杯711元，6.6折（原價60元、特價40元）
◾琥珀小葉奶茶／梔子花奶青20杯711元，5.9折（原價60元、特價36元）
◾大杯精品美式／精品拿鐵10杯711元，6.5折（原價110元、特價71元）
🟡全家便利商店
📍門市｜7月11日起至7月13日
◾單品美式10元多一杯，5.5折（原價100元、特價55元）
◾單品拿鐵10元多一杯，5.4折（原價110元、特價60元）
◾金門高粱酒香凍檸美式特價69元，8.6折（原價80元）
全店指定商品單筆消費滿711元，送「四季春青茶7元優惠券」，還有好禮三選一兌換券，可選排骨雞風味乾麵、橘子工坊制菌去味洗衣精、光泉雞蛋豆奶6瓶。
📍門市｜7月9日起至7月13日
◾仙女紅茶10元多一杯，6.2折（原價40元、特價25元）
◾大杯特濃美式2杯79元，7.2折（原價55元、特價40元）
◾大杯特濃拿鐵2杯89元，6.9折（原價65元、特價45元）
📍門市｜7月11日起至7月13日
◾厚濃靜岡抹茶拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾喝的買1送1，5折（原價59元、特價30元）
◾杜老爺藍莓優格雪糕買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾百吉xCoCo 葡萄柚果粒茶冰棒買1送1，5折（原價35元、特價17元）
◾生活泡沫綠茶買1送1，5折（原價25元、特價13元）
◾多喝水微鹼性竹炭離子水買1送1，5折（原價29元、特價15元）
📍APP｜7月11日起至7月13日
◾特大經典美式4杯169元，7.1折（原價60元、特價42元）
◾大杯燕麥奶拿鐵3杯159元，7.1折（原價75元、特價53元）
◾四季春青茶5杯142元，7.1折（原價40元、特價28元）
📍APP｜7月11日起至7月22日
◾茶葉蛋 20顆185元，7.1折（原價13元、特價9.2元）
◾夯番薯 10顆250元，7.1折（原價35元、特價25元）
◾emina起司系列 任選3入277元，7.1折（原價130元、特價93元）
◾哈逗堡熱狗35元系列 任選5入125元，（原價35元、特價25元）
🟡萊爾富
📍門市｜6月25日至7月15日
大杯特濃咖啡、特大杯全系列買一送一，不同價格以2件5折計算，特大杯冰茶系列不參與活動。
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯四季春茶／紅玉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大醇脆黑糖拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾珍珠奶茶系列買1送1，5折（原價79元、特價40元）
◾摩卡咖啡買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾巧克力歐蕾買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾炭焙鐵觀音拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
🟡美廉社
📍APP｜4月30日至7月22日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜6月20日至7月31日
◾精品美式買6送5， 5.5折（原價45元、特價25元）
◾小農拿鐵買6送4， 6折（原價55元、特價33元）
分批取點此➜pxgo.net/3SHrDP0
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📍門市｜7月9日至7月15日
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