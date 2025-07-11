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▲楊丞琳曬出Q版婚紗放閃李榮浩。（圖／翻攝自IG）

中國歌手李榮浩今（11）日滿39歲，老婆楊丞琳和往年一樣在整點祝福，特別的是，楊丞琳今年放上兩人Q版的婚紗照和日常生活照，並寫下，「我喜歡我說我們這兩個字，代表我和李榮浩，在一起的第11個生日快樂」，幸福感爆棚！楊丞琳整點在IG祝老公李榮浩生日快樂，貼出Q版的婚紗照，照片中她甜蜜靠著李榮浩肩膀，眼神閃閃發光，但李榮浩可能因為眼睛不夠大，被識別為閉著雙眼，另類可愛，另外一張則是日常照，兩人捧著大蛋糕，楊丞琳依舊有雙大眼睛，李榮浩也依舊只有兩條線，但嘴角上揚的神情，幸福感滿滿。楊丞琳寫下，「我喜歡我說『我們』這兩個字，代表我和李榮浩，在一起的第11個生日快樂」，讓不少人也都湧入留言祝福，多年好友黃小柔也說，「我也喜歡看你們幸福」。